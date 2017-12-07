Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Крыму рассказали о результатах масштабных археологических раскопок последних лет
Спорт
В Белом доме прокомментировали возможный отказ США от участия в Олимпиаде-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Белом доме прокомментировали возможный отказ США от участия в Олимпиаде-2018

    23:35  7 Декабря 2017  /обновлено: 23:35  07 Декабря 2017
    1285

    В Белом доме прокомментировали возможный отказ США от участия в Олимпиаде-2018

    Вашингтон, 7 декабря. США могут не принять участие в Олимпийских играх в Южной Корее, однако решение об этом пока не принято, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Отвечая на вопросы журналистов о возможном пропуске Олимпиады-2018 на брифинге Сандерс ответила, что «такое возможно». По ее словам, решение пока не принято, оно будет обсуждаться «более широким кругом лиц».

    Ранее постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что сборная США может не поехать на Олимпиаду-2018 в связи с опасениями за безопасность атлетов из-за конфликта с Северной Кореей.

    В Белом доме прокомментировали возможный отказ США от участия в Олимпиаде-2018

    В четверг ситуацию также прокомментировали в Национальном олимпийском комитете США. Представитель организации Марк Джонс сообщил, что на данный момент представители НОК не обсуждали возможный отказ от поездки на Игры-2018 ни внутри организации, ни с партнерами в правительстве. По словам Джонса, НОК планирует «послать в Пхенчхан две полноценные делегации».

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #пхенчхан #олимпиада-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть