В Белом доме прокомментировали возможный отказ США от участия в Олимпиаде-2018

Вашингтон, 7 декабря. США могут не принять участие в Олимпийских играх в Южной Корее, однако решение об этом пока не принято, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном пропуске Олимпиады-2018 на брифинге Сандерс ответила, что «такое возможно». По ее словам, решение пока не принято, оно будет обсуждаться «более широким кругом лиц».

Ранее постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что сборная США может не поехать на Олимпиаду-2018 в связи с опасениями за безопасность атлетов из-за конфликта с Северной Кореей.

В четверг ситуацию также прокомментировали в Национальном олимпийском комитете США. Представитель организации Марк Джонс сообщил, что на данный момент представители НОК не обсуждали возможный отказ от поездки на Игры-2018 ни внутри организации, ни с партнерами в правительстве. По словам Джонса, НОК планирует «послать в Пхенчхан две полноценные делегации».