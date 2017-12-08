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Сирия новости 8 декабря 07.00: ИГ может задействовать резервы в Дейр-эз-Зоре, «Ан-Нусра» потеряла Рахаджан
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    Сирия новости 8 декабря 07.00: ИГ может задействовать резервы в Дейр-эз-Зоре, «Ан-Нусра» потеряла Рахаджан

    7:00  8 Декабря 2017
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    Армия Сирии

    Сирия, 8 декабря. Подразделения САА, прикрываемые самолетами ВКС РФ, освободили город Рахаджан к северо-востоку от Хамы. ИГ1 по-прежнему сохраняет очаги сопротивления в провинции Дейр-эз-Зор. Армия САР продвигается в Западной Гуте к юго-западу от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили город Рахаджан на северо-востоке провинции Хама, действуя под прикрытием ВКС РФ.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 по-прежнему сохраняет очаги сопротивления в провинции Дейр-эз-Зор; отбило у «Тахрир аш-Шам» ряд поселков к северо-востоку от Хамы.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 утратила часть позиций в Западной Гуте на юго-западе провинции Дамаск.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Как сообщалось ранее, в районе Западной Гуты в провинции Дамаск продолжаются вооруженные стычки между сирийскими войсками и радикалами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». Согласно информации ливанского новостного портала Al Masdar News, правительственная армия начала второй этап освободительной операции на данных территориях. Части армии САР во главе с 4-й и 7-й дивизиями вышли к холму Талль Аль-Мактоль и городу Магр Аль-Мир. В результате ожесточенных боев исламисты «Джебхат ан-Нусры» понесли серьезные потери в военной технике и живой силе. По данным военных источников AMN, в скором времени Магр Аль-Мир перейдет под контроль САА. В настоящий момент боевики уже начали эвакуироваться из города.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    В городе Алеппо прошла демонстрация против присутствия вооруженных сил Соединенных Штатов на территории Сирии, передает на своей странице в Twitter (@NadieHarbi) местный активист. В митинге приняли участие сотни граждан. Отмечается, что акция протеста была инициирована сирийскими студентами. Напомним, войска США находятся в арабской республике незаконно, так как правительство САР не давало официального соглашение на ввод сил. При этом Пентагон оказывает военную поддержку исламистским формированиям, которые воюют против Сирийской арабской армии (САА), и курдским вооруженным группировкам, захватывающим территории на северо-востоке страны и тем самым нарушающим единство республики. Более того, ВС Соединенных Штатов и сами не раз наносили удары по объектам правительственных войск САР.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Напомним, накануне правительственным подразделениям благодаря поддержке авиации РФ удалось освободить все побережье реки Евфрат и те самым окружить отряды ИГИЛовцев в районе пустыни на юго-западе провинции. Однако опасность контратак со стороны боевиков «Исламского государства» все еще остается. По сведениям некоторых источников AMN, террористическая группировка по-прежнему сохраняет небольшую штурмовую группу радикалов ИГ, которая может быть использована для осуществления внезапных нападений на позиции Сирийской арабской армии (САА) и проправительственных сил в восточной части провинции Хомс и юго-западных районах Дейр-эз-Зора. Согласно неподтвержденным данным информационного портала Al Masdar News, около двухсот исламистов сохраняют военное присутствие на юго-западе региона и могут прибегнуть к атакам с участием смертников.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Ситуация на линии разграничения между силами «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства» на северо-востоке региона продолжает обостряться. Согласно сведениям новостного канала в сети Twitter (@ConflictFiles), в результате последних ожесточенных столкновений на этом направлении территориальный анклав ИГ значительно расширился. Так, под контроль ИГИЛ перешли несколько населенных пунктов, в том числе Абу Аджва и Джанайнат Аль-Аварина. При этом массированные атаки на занимаемые боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» районы в настоящий момент продолжаются.

    Военный источник в Twitter (@ahmadalissa) сообщает, что подразделения правительственных сил САР, действующие под прикрытием российских ВКС, освободили ключевой город Рахаджан от террористов «Джебхат Фатх аш-Шам». Напомним, этот населенный пункт долгое время оставался главным бастионом данной исламистской группировки в северо-восточной части провинции Хама.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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