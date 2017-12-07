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Украина
Журналистов из делегации сербского «Партизана» избили в Киеве перед матчем с «Динамо»
Украина
Журналистов из делегации сербского «Партизана» избили в Киеве перед матчем с «Динамо»
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    Журналистов из делегации сербского «Партизана» избили в Киеве перед матчем с «Динамо»

    23:17  7 Декабря 2017  /обновлено: 23:17  07 Декабря 2017
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    Журналистов из делегации сербского «Партизана» избили в Киеве перед матчем с «Динамо»

    Белград, 7 декабря. В четверг в столице Украины перед матчем с киевским «Динамо» произошло нападение на журналистов из делегации сербского футбольного клуба «Партизан», сообщает официальный информационный ресурс клуба «Вестник Партизана».

    Ведущий программы в опубликованном на YouTube обращении сообщил, что в десяти метрах от входа в отель, в котором разместилась делегация клуба, напали на оператора и монтажера «ТВ-Партизан». В нападении участвовали около десятка хулиганов

    «Их ждали на улице, услышали, что они говорят по-сербски и жестоко их избили», — сообщил ведущий.

    Инцидент произошел за несколько часов до матча между «Динамо» и «Партизаном». Как сообщала «Газета.ру», в целях безопасности встречу команд ранее было решено проводить без сербских болельщиков. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу киевской команды.

     

    Автор: Олеся Волкова
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    #футбол #киев #украина #сербия #партизан #динамо #преступления
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