Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Журналистов из делегации сербского «Партизана» избили в Киеве перед матчем с «Динамо»
Спорт
«Локомотив» победил «Фастав Злин» и вышел в плей-офф Лиги Европы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Локомотив» победил «Фастав Злин» и вышел в плей-офф Лиги Европы

    23:06  7 Декабря 2017  /обновлено: 23:09  07 Декабря 2017
    49

    «Локомотив» победил «Фастав Злин» и вышел в плей-офф Лиги Европы

    Прага, 7 декабря. Московский «Локомотив» нанес поражение чешскому клубу «Фастав Злин» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы в Злине — 2:0. «Железнодорожники» стали победителями группы F Лиги Европы.

    Для выхода в плей-офф команде Юрия Семина необходимо было побеждать чешский клуб. Хозяева оказали упорное сопротивление, и до перерыва на табло горели нули. Однако во втором тайме «Локомотиву» удалось довести дело до победы благодаря голам Гнаничека и Фарфана.

    В параллельном матче датский «Копенгаген» обыграл «Шериф». Этот результат позволил москвичам возглавить группу F и війти в плей-офф Лиги Европы. Молдавский клуб оказался за бортом турнира.

    Ранее Газета.ru сообщала о разгромном поражении «Спартака» в выездном матче против «Ливерпуля».

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #локомотив #лига европы #фастав злин #шериф #злин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть