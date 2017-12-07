«Локомотив» победил «Фастав Злин» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Прага, 7 декабря. Московский «Локомотив» нанес поражение чешскому клубу «Фастав Злин» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы в Злине — 2:0. «Железнодорожники» стали победителями группы F Лиги Европы.

Для выхода в плей-офф команде Юрия Семина необходимо было побеждать чешский клуб. Хозяева оказали упорное сопротивление, и до перерыва на табло горели нули. Однако во втором тайме «Локомотиву» удалось довести дело до победы благодаря голам Гнаничека и Фарфана.

В параллельном матче датский «Копенгаген» обыграл «Шериф». Этот результат позволил москвичам возглавить группу F и війти в плей-офф Лиги Европы. Молдавский клуб оказался за бортом турнира.

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