Тимати рассказал о своих впечатлениях от встречи с Путиным

Москва, 7 декабря. Рэпер Тимати рассказал о своей личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, главу государства он считает лучшей кандидатурой на пост следующего президента.

В интервью «Телеканалу 360» музыкант сообщил, что ждал выдвижения кандидатуры Путина на выборы-2018 «все это время».

«Я искренне обрадовался, так как верю в этого человека и считаю, что лучшей на сегодняшний день кандидатуры невозможно подобрать», — сообщил Тимати.

Рэпер рассказал, что лично встречался с президентом. После этого, по словам музыканта, он полностью поменял свое мнение о президенте и «стал более профильно следить за тем, что действительно делает весь аппарат под его руководством».

«Я во многом согласен с проводимой сейчас политикой и всеми реформами, которые происходят в нашей стране. В целом с тем, что величие России на мировой арене возвращается», — сказал артист.

Тимати добавил, что на предстоящих выборах собирается голосовать за Путина, поскольку, по его мнению, «с Путиным наша страна достигнет максимального процветания».

Владимир Путин. Биография.