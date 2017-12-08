Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Эксперт прокомментировал возможное участие россиян в ОИ-2018 под нейтральным флагом
Общество
Тимати рассказал о своих впечатлениях от встречи с Путиным
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тимати рассказал о своих впечатлениях от встречи с Путиным

    2:00  8 Декабря 2017  /обновлено: 2:06  08 Декабря 2017
    41

    Тимати рассказал о своих впечатлениях от встречи с Путиным

    Москва, 7 декабря. Рэпер Тимати рассказал о своей личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, главу государства он считает лучшей кандидатурой на пост следующего президента.

    В интервью «Телеканалу 360» музыкант сообщил, что ждал выдвижения кандидатуры Путина на выборы-2018 «все это время». 

    «Я искренне обрадовался, так как верю в этого человека и считаю, что лучшей на сегодняшний день кандидатуры невозможно подобрать», — сообщил Тимати.

    Рэпер рассказал, что лично встречался с президентом. После этого, по словам музыканта, он полностью поменял свое мнение о президенте и «стал более профильно следить за тем, что действительно делает весь аппарат под его руководством». 

    Тимати рассказал о своих впечатлениях от встречи с Путиным

    «Я во многом согласен с проводимой сейчас политикой и всеми реформами, которые происходят в нашей стране. В целом с тем, что величие России на мировой арене возвращается», — сказал артист.

    Тимати добавил, что на предстоящих выборах собирается голосовать за Путина, поскольку, по его мнению, «с Путиным наша страна достигнет максимального процветания».

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #тимати #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть