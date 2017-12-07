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Украина
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Политика
Политолог прокомментировал решение Путина о выдвижении на выборы президента РФ
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    Политолог прокомментировал решение Путина о выдвижении на выборы президента РФ

    22:48  7 Декабря 2017  /обновлено: 22:52  07 Декабря 2017
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    Политолог прокомментировал решение Путина выдвинуться на выборы президента РФ

    Москва, 7 декабря. Кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал решение президента России Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства.

    По мнению политолога, заявление Путина в Нижнем Новгороде оказалось весьма символичным. Глава государства выступил не как верховный правитель, а как «равноправная величина с народом», добавил Журавлев.

    Эксперт подчеркнул, что слова Путина были встречены небывалыми овациями, что говорит о высочайшем авторитете политика.

    Ранее Газета.ru сообщала о первой за три года встрече глав МИД Украины и России Сергея Лаврова и Павла Климкина. Встреча прошла в Вене по инициативе украинской стороны. По словам Климкина, он надеялся заручиться поддержкой Лаврова в вопросе обмена военнопленными в Донбассе.

    Украинский дипломат не исключил, что обмен масштабный обмен пленными может состояться до конца 2017-го года.

    Автор: Сергей Свазовский
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