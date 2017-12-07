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В Пентагоне заверили, что дипобъекты в Израиле надежно защищены
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    В Пентагоне заверили, что дипобъекты в Израиле надежно защищены

    22:40  7 Декабря 2017  /обновлено: 22:40  07 Декабря 2017
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    В Пентагоне заверили, что дипобъекты в Израиле надежно защищены

    Вашингтон, 7 декабря. Пентагон располагает всем необходимым для обеспечения безопасности дипломатических объектов США в Израиле, заявила официальный представитель американского военного ведомства Дана Уайт.

    На регулярном брифинге журналисты поинтересовались у Уайт, готов ли Пентагон, если понадобится, защитить дипобъекты после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести американское посольство в Иерусалим.

    Представитель оборонного ведомства ответила, что Пентагон тесно сотрудничает с Госдепартаментом, и у ведомства «есть все необходимое» для защиты американских объектов.

    В Пентагоне заверили, что дипобъекты в Израиле надежно защищены

    В среду Трамп объявил о признании Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля и распорядился перенести в этот город американское посольство, расположенное в Тель-Авиве.

    Как сообщала «Газета.ру», президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону решение лидера США, выступив против эскалации конфликта в регионе.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сша #трамп #эрдоган #израиль #иерусалим
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