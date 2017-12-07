В Пентагоне заверили, что дипобъекты в Израиле надежно защищены

Вашингтон, 7 декабря. Пентагон располагает всем необходимым для обеспечения безопасности дипломатических объектов США в Израиле, заявила официальный представитель американского военного ведомства Дана Уайт.

На регулярном брифинге журналисты поинтересовались у Уайт, готов ли Пентагон, если понадобится, защитить дипобъекты после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести американское посольство в Иерусалим.

Представитель оборонного ведомства ответила, что Пентагон тесно сотрудничает с Госдепартаментом, и у ведомства «есть все необходимое» для защиты американских объектов.

В среду Трамп объявил о признании Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля и распорядился перенести в этот город американское посольство, расположенное в Тель-Авиве.

Как сообщала «Газета.ру», президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону решение лидера США, выступив против эскалации конфликта в регионе.