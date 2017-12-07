Киев, 7 декабря. Верховная рада Украины приняла закон «Покупай украинское, плати украинцам», нарушающий условия соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Он также назвал нормативный акт «откровенно коррупционным», добавив, что защита национального производителя служит лишь в качестве маскировки.

«Десятки миллиардов гривен предлагается направить избранным олигархам и бизнесменам», — убежден Нефедов.

Чиновник добавил, что Евросоюз уже направил Киеву письмо, указывающее на нарушение положений соглашения об ассоциации данным законопроектом.

Накануне Газета.ru сообщала о встрече главы МИД России Сергея Лаврова с украинским коллегой Павлом Климкиным. Издание уточняет, что встреча прошла в Вене по инициативе украинской стороны.