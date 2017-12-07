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Украина
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Политика
Рада приняла закон, нарушивший соглашение об ассоциации с ЕС — Минэкономики Украины
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    Рада приняла закон, нарушивший соглашение об ассоциации с ЕС — Минэкономики Украины

    22:27  7 Декабря 2017  /обновлено: 22:28  07 Декабря 2017
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    Рада приняла закон, нарушивший соглашение об ассоциации с ЕС — Минэкономики Украины

    Киев, 7 декабря. Верховная рада Украины приняла закон «Покупай украинское, плати украинцам», нарушающий условия соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

    Он также назвал нормативный акт «откровенно коррупционным», добавив, что защита национального производителя служит лишь в качестве маскировки.

    «Десятки миллиардов гривен предлагается направить избранным олигархам и бизнесменам»,  — убежден Нефедов.

    Чиновник добавил, что Евросоюз уже направил Киеву письмо, указывающее на нарушение положений соглашения об ассоциации данным законопроектом.

    Накануне Газета.ru сообщала о встрече главы МИД России Сергея Лаврова с украинским коллегой Павлом Климкиным. Издание уточняет, что встреча прошла в Вене по инициативе украинской стороны.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #ес #рада #соглашение об ассоциации
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