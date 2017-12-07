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Новейшие российские корветы «Каракурт» вызывают тревогу у НАТО — немецкие СМИ
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    Новейшие российские корветы «Каракурт» вызывают тревогу у НАТО — немецкие СМИ

    22:26  7 Декабря 2017  /обновлено: 22:26  07 Декабря 2017
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    Новейшие российские корветы «Каракурт» вызывают тревогу у НАТО — немецкие СМИ

    Берлин, 7 декабря. Новейшие корветы ВМФ России «Каракурт» бросают вызов претензиям США и НАТО на доминирование в Мировом океане, пишет немецкая газета Bild.

    Немецкие СМИ обратили внимание на спуск на воду второго корабля проекта 22800 «Каракурт», который состоялся в конце ноября в Петербурге. Немецкий журналист отметил удачное название кораблей в честь одного из самых смертоносных пауков в мире из рода «черных вдов».

    Автор Bild называет корвет «маленьким, но очень эффективным». По словам журналиста, «Каракурт» воплощает новую философию военного судостроения России: максимальная эффективность при оптимальных затратах.

    Новейшие российские корветы «Каракурт» вызывают тревогу у НАТО — немецкие СМИ

    В НАТО назвали «пугающей» возможность корветов массово атаковать крылатыми ракетами «Калибр-НК», а затем исчезать. Еще большую обеспокоенность Штатов вызывает то, что к 2022 году Россия построит почти два десятка подобных судов. Западные военные опасаются, что «Каракурты» «бросают вызов» претензиям США и НАТО на доминирование в Мировом океане.

    Помимо этого издание обратило внимание читателей на то, что три «Каракурта» будут построены в Крыму, впервые после воссоединения полуострова с Россией.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #каракурт #вмфрф
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