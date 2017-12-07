Берлин, 7 декабря. Новейшие корветы ВМФ России «Каракурт» бросают вызов претензиям США и НАТО на доминирование в Мировом океане, пишет немецкая газета Bild.

Немецкие СМИ обратили внимание на спуск на воду второго корабля проекта 22800 «Каракурт», который состоялся в конце ноября в Петербурге. Немецкий журналист отметил удачное название кораблей в честь одного из самых смертоносных пауков в мире из рода «черных вдов».

Автор Bild называет корвет «маленьким, но очень эффективным». По словам журналиста, «Каракурт» воплощает новую философию военного судостроения России: максимальная эффективность при оптимальных затратах.

В НАТО назвали «пугающей» возможность корветов массово атаковать крылатыми ракетами «Калибр-НК», а затем исчезать. Еще большую обеспокоенность Штатов вызывает то, что к 2022 году Россия построит почти два десятка подобных судов. Западные военные опасаются, что «Каракурты» «бросают вызов» претензиям США и НАТО на доминирование в Мировом океане.

Помимо этого издание обратило внимание читателей на то, что три «Каракурта» будут построены в Крыму, впервые после воссоединения полуострова с Россией.