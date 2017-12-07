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Пентагон утверждает, что Сирия пока еще «не очищена от ИГ»
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    Пентагон утверждает, что Сирия пока еще «не очищена от ИГ»

    22:13  7 Декабря 2017  /обновлено: 22:16  07 Декабря 2017
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    Пентагон утверждает, что Сирия пока еще «не очищена от ИГ»

    Вашингтон, 7 декабря. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что ведомство несогласно с заявлением России о разгроме террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в Сирии.

    «Война с ИГ не прекратилась. И она не завершилась в Сирии», — сказала Уайт.

    Она также добавила, что в связи с продолжением военной операции в Сирии задачи международной коалиции под руководством США меняются. По ее словам, коалиция будет препятствовать возвращению боевиков ИГ на освобожденные территории.

    Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил о «завершающем этапе разгрома ИГ в Сирии», который «сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России».

    Позднее президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме террористов ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии. При этом глава государства отметил, что отдельные очаги сопротивления террористов еще могут оставаться.

    Стоит отметить, что коалиция США начала боевые действия в Сирии против террористов ИГ в сентябре 2014 года. К сентябрю 2015 года «Исламское государство» не только не понесло значительных потерь, но и смогло взять под свой контроль более 70% территории Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #иг #пентагон
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