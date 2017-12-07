Израиль может воспользоваться решением Трампа для расширения поселений – лидер «Хезболлы»

Каир, 7 декабря. Израильская сторона может воспользоваться решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля для расширения еврейских поселений. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла.

«Решение Трампа приведет к ускорению темпов поселенческой активности Израиля в Восточном Иерусалиме», — отметил политик.

Лидера «Хезболлы» также беспокоит тот факт, что палестинцев могут депортировать из Иерусалима, а их имущество – конфисковать.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону решение лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Москва и Анкара также выступили против эскалации конфликта в регионе.