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Политика
Израиль может воспользоваться решением Трампа для расширения поселений – лидер «Хезболлы»
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    Израиль может воспользоваться решением Трампа для расширения поселений – лидер «Хезболлы»

    22:07  7 Декабря 2017  /обновлено: 22:07  07 Декабря 2017
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    Израиль может воспользоваться решением Трампа для расширения поселений – лидер «Хезболлы»

    Каир, 7 декабря. Израильская сторона может воспользоваться решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля для расширения еврейских поселений. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла.

    «Решение Трампа приведет к ускорению темпов поселенческой активности Израиля в Восточном Иерусалиме», — отметил политик.

    Лидера «Хезболлы» также беспокоит тот факт, что палестинцев могут депортировать из Иерусалима, а их имущество – конфисковать.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону решение лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

    Москва и Анкара также выступили против эскалации конфликта в регионе.

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #хезболла
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