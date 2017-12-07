Суд приговорил бывшего врача сборной США по гимнастике к 60 годам тюрьмы

Вашингтон, 7 декабря. Суд города Гран-Рапидс штата Мичиган Соединенных Штатов приговорил бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара к 60 годам лишения свободы за хранение и распространение детской порнографии. Об этом сообщает ТАСС.

Нассару также предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах к 130 женщинам, среди которых много бывших спортсменок. Они утверждают, что под предлогом лечения врач допускал злоупотребления сексуального характера.

В числе вероятных жертв Нассара чемпионки Олимпийских игр Али Райзман, Маккайла Марони и Габриэль Дуглас.

Накануне за хранение детской порнографии задержали брата стрелка из Лас-Вегаса.