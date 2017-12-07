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Суд приговорил бывшего врача сборной США по гимнастике к 60 годам тюрьмы
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    Суд приговорил бывшего врача сборной США по гимнастике к 60 годам тюрьмы

    21:57  7 Декабря 2017  /обновлено: 21:57  07 Декабря 2017
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    Суд приговорил бывшего врача сборной США по гимнастике к 60 годам тюрьмы

    Вашингтон, 7 декабря. Суд города Гран-Рапидс штата Мичиган Соединенных Штатов приговорил бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара к 60 годам лишения свободы за хранение и распространение детской порнографии. Об этом сообщает ТАСС.

    Нассару также предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах к 130 женщинам, среди которых много бывших спортсменок. Они утверждают, что под предлогом лечения врач допускал злоупотребления сексуального характера.

    В числе вероятных жертв Нассара чемпионки Олимпийских игр Али Райзман, Маккайла Марони и Габриэль Дуглас.

    Накануне за хранение детской порнографии задержали брата стрелка из Лас-Вегаса.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #суд #порнография #нассар #врач сборной сша
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