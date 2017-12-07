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Весь мир
Палестинские боевики запустили две ракеты по территории Израиля
Весь мир
Палестинские боевики запустили две ракеты по территории Израиля
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    Палестинские боевики запустили две ракеты по территории Израиля

    21:48  7 Декабря 2017  /обновлено: 21:50  07 Декабря 2017
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    Палестинские боевики запустили две ракеты по территории Израиля

    Москва, 7 декабря. Палестинские боевики запустили две ракеты из сектора Газа по Израилю, которые упали на палестинской территории, не долетев до Израиля.

    «После срабатывания систем оповещения о ракетных обстрелах в региональных советах Хоф-Ашкелон и Шаар ха-Негев на юге Израиля сегодня вечером, были идентифицированы два пуска ракет из сектора Газа по Израилю», — сообщает пресс-службы Армии обороны Израиля.

    По предварительным данным, целью удара был ряд населенных пунктов вблизи границы палестинского анклава. На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, однако ракеты не достигли Израиля, упав на территории Палестины.

    Стоит отметить, что накануне на западном берегу реки Иордан произошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. В результате столкновений пострадали более 100 человек. Причиной беспорядков стало решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #ракеты #палестина
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