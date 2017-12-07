Лавров обсудил с Тиллерсоном взаимодействие военных «на земле» в Сирии

Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном российско-американское военное взаимодействие в Сирии.

«Мы обсудили то, как идут контакты по линии наших внешнеполитических ведомств, военных «на земле», поставили некоторые вопросы, требующие прояснения с точки зрения того, что там происходит», — отметил российский дипломат по итогам переговоров с Тиллерсоном.

По словам Сергея Лаврова, они договорились не допускать действий, ставящих под сомнение приверженность Москвы и Вашингтона суверенитету и территориальной целостности САР.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддержали возобновление межсирийских переговоров в Женеве.