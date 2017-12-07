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Лавров обсудил с Тиллерсоном взаимодействие военных «на земле» в Сирии
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    Лавров обсудил с Тиллерсоном взаимодействие военных «на земле» в Сирии

    21:45  7 Декабря 2017  /обновлено: 21:45  07 Декабря 2017
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    Лавров обсудил с Тиллерсоном взаимодействие военных «на земле» в Сирии

    Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном российско-американское военное взаимодействие в Сирии.

    «Мы обсудили то, как идут контакты по линии наших внешнеполитических ведомств, военных «на земле», поставили некоторые вопросы, требующие прояснения с точки зрения того, что там происходит», — отметил российский дипломат по итогам переговоров с Тиллерсоном.

    По словам Сергея Лаврова, они договорились не допускать действий, ставящих под сомнение приверженность Москвы и Вашингтона суверенитету и территориальной целостности САР.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддержали возобновление межсирийских переговоров в Женеве.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #лавров #рф #тиллерсон
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