Сторонники Саакашвили не дождались своего лидера на вече у Рады

Киев, 7 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не явился на вече своих сторонников, состоявшееся у здания Верховной рады Украины в Киеве.

Несколько ранее появилась информация, что у грузинского политика простуда. На протяжении дня Саакашвили не был замечен в лагере, где проживал после неудавшейся попытки его ареста силами сотрудников СБУ.

На вече выступили активисты, среди которых был и народный депутат Юрий Деревянко, сообщает РИА Новости.

Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Саакашвили в «связях с пророссийскими бизнесменами». В качестве доказательства он привел записи разговоров. Впрочем, их подлинность вызвала у политиков и общественности серьезные сомнения, отмечает Газета.ru.

Ранее эксперт объяснил провал операции по аресту Саакашвили.