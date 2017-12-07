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Сторонники Саакашвили не дождались своего лидера на вече у Рады
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    Сторонники Саакашвили не дождались своего лидера на вече у Рады

    21:37  7 Декабря 2017
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    Киев, 7 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не явился на вече своих сторонников, состоявшееся у здания Верховной рады Украины в Киеве.

    Несколько ранее появилась информация, что у грузинского политика простуда. На протяжении дня Саакашвили не был замечен в лагере, где проживал после неудавшейся попытки его ареста силами сотрудников СБУ.

    На вече выступили активисты, среди которых был и народный депутат Юрий Деревянко, сообщает РИА Новости.

    Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Саакашвили в «связях с пророссийскими бизнесменами». В качестве доказательства он привел записи разговоров. Впрочем, их подлинность вызвала у политиков и общественности серьезные сомнения, отмечает Газета.ru.

    Ранее эксперт объяснил провал операции по аресту Саакашвили.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #киев #украина #саакашвили #вече
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