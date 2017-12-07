Лавров: РФ обеспокоена попытками поставить «с ног на голову» тему миротворцев в Донбассе

Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена попытками поставить «с ног на голову» российскую инициативу по миротворцам ООН в Донбассе. Об этом министр заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Вене с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Министр подчеркнул, что в ходе обсуждения ситуации на Украине стороны объяснили безальтернативность минских соглашений. Кроме того, МИД РФ обратился к американской стороне с просьбой подтвердить безальтернативность мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

«Надеюсь, что это подтверждение действительно отражает нынешнее положение дел в Вашингтоне, потому что нас беспокоят попытки поставить с ног на голову нашу инициативу о направлении охранников ООН для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ», — сказал глава МИД РФ.

Он также добавил, что российская инициатива по миротворцам в Донбассе на 100% вписывается в дух и букву минских соглашений.