Сирия итоги за сутки на 8 декабря 06.00: ВКС РФ уничтожили 15 террористов в Хаме, три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ

Сирия, 8 декабря. ВКС РФ уничтожили 15 террористов в Хаме, три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ1, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 боевиков ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили 15 террористов в Хаме, нанесли удары по «Ан-Нусре» в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Ахрар аш-Шам» и ССА в Харасте, при поддержке ВКС РФ атакуют боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме, потеряло 35 террористов в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Алеппо, ведет бои с САА в Дамаске, Идлибе и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): выступила против САА в Харасте, арестовала командира ИГ в Алеппо.

Курды: захватили поселение в Дейр-эз-Зоре, обезвредили 651 мину ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

В течение суток военные действия отмечались на территории оазиса Восточная Гута. В населенном пункте Хараста, расположенном в ближайшем пригороде Дамаска, продолжились бои между САА и боевиками «Ахрар аш-Шам» за контроль над складом военной техники. Один из местных источников сообщал в Twitter (@rien4djri), что против правительственных сил также выступила Сирийская свободная армия (ССА).

Местный Twitter-канал (@Ghouta_GMC) писал о перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками в районах Джобар и Айн Тарма. Местный источник в Telegram (@spmsyrian) передавал, что правительственные войска вели артиллерийский обстрел зон дислокации оппозиционных группировок недалеко от населенного пункта Джисрин.

Близ Бейт Джинна в районе холма Тель Бардая снова были зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Джебхат ан-Нусрой»1, передавал военный Telegram-канал (@SRNN2011).

В середине один из источников сообщал в Twitter (@SaudiNews_KSA), что ВВС Израиля нанесли удары по складу оружия «Хезболлы», а также по диспетчерской башне военного аэропорта Ад-Думейр.

Местное население Гуты провело несколько уличных акций в поддержку жителей Палестины. На стенах зданий в населенных пунктах региона появились надписи с призывом бороться за Иерусалим. Об этом сообщал местный источник в социальной сети Twitter (@SY_Photos).

Провинция Алеппо

ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли точечные удары по зонам дислокации радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Алеппо. По данным местного Telegram-канала (@SRNN2011), союзники били по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселений Рамла, Сияла, Бурдж Сабана и Марбаа Бейуша. Сирийские ВВС также атаковали зоны дислокации радикальных исламистов в районе населенного пункта Хувейва и недалеко от поселения Аль-Мукетаб, расположенного на холме Аль-Хос. О боевых вылетах сирийской авиации на юг провинции Алеппо сообщал военный Telegram-канал (@SRNN2011). В конце дня источник в Telegram (@C_Military1) передал, что солдаты армии Башара Асада при поддержке авиации уничтожили, по меньшей мере, 10 террористов «Ан-Нусры» на территории между населенными пунктами Рамла и Сияла.

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) арестовали командира «Исламского государства», сбежавшего из Дейр-эз-Зора в Джараблус. Об этом сообщил военный источник в Telegram (@SRNN2011).

Жители города Базаа на востоке региона вышли на митинг против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом писало информационное агентство Smart News Agency.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утратившие последние позиции в провинции Дейр-эз-Зор террористы «Исламского государства» перешли от реальных контратак к информационным. По данным подконтрольного ИГИЛ1 источника в Twitter (@Ce9NiWwKILrAGtM), расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселения Ас-Салихия подверглись нападению террориста-смертника. Независимые каналы, также как и официальные СМИ не подтвердили данную информацию.

Напомним, правительственные войска Сирии под прикрытием ВКС РФ освободили от ИГ оба берега реки Евфрат. По заявлению начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, фактически это означает победу над «Исламским государством» на территории провинции. Президент России Владимир Путин отметил, что отдельные очаги сопротивления ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре могут сохраняться, однако в целом работа по борьбе с террористами в регионе завершена.

В северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжились аресты командиров «Исламского государства». По данным FARS News, боевики ИГИЛ взяли под стражу нескольких высокопоставленных террористов в связи с подозрениями их связи с правительственными войсками Сирии и подготовке к побегу.

Информационное агентство DeirEzzor 24 передавало в конце дня, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) захватили поселение Сведан на востоке провинции Дейр-эз-Зор. По данным ANF News, в ходе столкновений с ИГИЛ в районе населенного пункта курды уничтожили 35 террористов.

Провинция Идлиб

ВКС РФ и сирийские ВВС нанесли удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. Smart News Agency сообщало, что под ударами авиации союзников оказались опорные пункты радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Ат-Таманиа, Мрежеб аль-Машхад и Хан Шейхун.

Также на территории региона отмечались боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). По информации одного из местных источников в социальной сети Twitter (@PamSpenser), солдаты правительственных войск уничтожили двух снайперов подконтрольной «Ан-Нусре» коалиции.

Провинция Ракка

Военный источник в провинции Ракка сообщал на своей странице в Twitter (@rmco_roj), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) обезвредили 651 взрывное устройство в районе очистной станции Аль Хиша на севере административного центра региона.

Одновременно с этим трое мирных жителей были убиты при взрыве мины «Исламского государства» в центральной части Ракки. Напомним, возвращение населения в городские кварталы осуществляется после проведения в них работ по разминированию. О происшествии на подконтрольной курдским отрядам территории сообщало Smart News Agency.

Провинция Хама

Российская и сирийская авиация бомбила позиции радикальных исламистов на северо-востоке провинции Хама. По данным одного из источников в Twitter (@PamSpenser), ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации «Джебхат ан-Нусры» и немногочисленных группировок «Исламского государства». В результате последнего авианалета в этой части региона была уничтожена группа из 15 террористов. Smart News Agency писало, что авиация союзников атаковала позиции «Ан-Нусры» в районах поселений Абу Дали, Балиль, Шатайб Умм Мияль, Беюд и Мушейрифа.

Ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками «Тахрир аш-Шам» отмечались в районах городов Рахаджан и Аш-Шакусия, передавал военный источник в сети Telegram (@SRNN2011).

Также Telegram-канал (@SRNN2011) писал, что позиции «Джебхат ан-Нусры» в районе Аш-Шакусии и Аль-Маакра подверглись ударам со стороны ВВС Сирии и ВКС РФ.

На востоке провинции отмечались бои между «Тахрир аш-Шам» и ИГИЛ. Об этом сообщил военный источников в Telegram (@SRNN2011).

На севере региона фиксировались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. По информации военного Telegram-канала (@SRNN2011), правительственные войска провели артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков в районе населенного пункта Буэйда. Кроме того, столкновения между незаконными вооруженными формированиями и армией САР отмечались в окрестностях Аль-Латамины. Об этом писал местный источник в Telegram (@SRNN2011).

Ирак

На севере иракской столицы неизвестные боевики открыли огонь по зданию продуктового магазина, передавало Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате обстрела погиб один мирный житель Багдада, еще один человек получил тяжелые ранения.

В лагере беженцев, расположенном к юго-востоку от Мосула, прогремел взрыв. Информационное агентство Iraqi News писало, что в результате инцидента пострадало шесть мирных поселенцев, один человек погиб.

В Талль-Афаре был обнаружен склад боеприпасов «Исламского государства». По данным информационного агентства Iraqi News, в хранилище найдено более 500 ракет террористов.

Подконтрольное ИГИЛ информационное агентство «Аль-Амак» сообщало, что в районе поселения Аль-Ляхиб в провинции Дияла на мине радикальных исламистов подорвалась транспортная колонна «Хашд аш-Шааби». Также боевики ИГИЛ заявляли, что недалеко от Микдадии ими была организована засада на ополченцев. В результате нападения, по информации «Аль-Амак», террористы уничтожили три автомобиля «Хашд аш-Шааби».

Командование шиитского ополчения «Хезболла» заявило, что решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля может стать достаточным основанием для атаки на американские войска, дислоцированные в Ираке. Об этом сообщало информационное агентство NRT. Один из местных источников в социальной сети Twitter (@aawsat_eng) писал также, что правительство Ирака требует у парламента Соединенных Штатов отменить озвученное Дональдом Трампом решение о статусе Иерусалима. Напомним, американский лидер заявил, что Штаты признают Иерусалим столицей государства Израиль и сообщил о планах перенести на «святую землю» посольство США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)