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Лавров попросил США разъяснить смысл переноса посольства в Иерусалим
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    Лавров попросил США разъяснить смысл переноса посольства в Иерусалим

    21:24  7 Декабря 2017  /обновлено: 21:24  07 Декабря 2017
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    Лавров попросил США разъяснить смысл переноса посольства в Иерусалим

    Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к главе Госдепартамента Рекса Тиллерсона разъяснить решение Вашингтона о переводе посольства США в Иерусалим. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

    «Мы просили разъяснить смысл решений, которые были приняты относительно эвентуального перевода посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим», — сказал Лавров в комментарии РИА Новости.

    Он также добавил, что Москва хотела бы понять, какие последствия данного шага видят американцы в рамках усилий, предпринимаемых «квартетом по ближневосточному урегулированию» под эгидой ООН.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #лавров #израиль #посольство #иерусалим
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