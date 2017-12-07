Лавров попросил США разъяснить смысл переноса посольства в Иерусалим

Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к главе Госдепартамента Рекса Тиллерсона разъяснить решение Вашингтона о переводе посольства США в Иерусалим. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

«Мы просили разъяснить смысл решений, которые были приняты относительно эвентуального перевода посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим», — сказал Лавров в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что Москва хотела бы понять, какие последствия данного шага видят американцы в рамках усилий, предпринимаемых «квартетом по ближневосточному урегулированию» под эгидой ООН.