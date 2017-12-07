Лавров призвал прекратить «порочную спираль конфронтаций» вокруг КНДР

Вена, 7 декабря. Необходимо прекратить «порочную спираль конфронтаций» и перейти к политическому диалогу с Северной Кореей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию на Корейском полуострове.

«Здесь у нас наши позиции неизменны, — заметил российский министр, — мы убеждены, что нужно прекратить порочную спираль конфронтаций, авантюр, провокаций».

Глава МИД РФ отметил, что необходимо реализовать «дорожную карту» России и Китая по снижению напряженности вокруг КНДР. Он подчеркнул, что нужны условия, которые бы позволили «начать переговорный процесс в любом формате».