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Лавров призвал прекратить «порочную спираль конфронтаций» вокруг КНДР
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    Лавров призвал прекратить «порочную спираль конфронтаций» вокруг КНДР

    21:34  7 Декабря 2017  /обновлено: 21:36  07 Декабря 2017
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    Лавров призвал прекратить «порочную спираль конфронтаций» вокруг КНДР

    Вена, 7 декабря. Необходимо прекратить «порочную спираль конфронтаций» и перейти к политическому диалогу с Северной Кореей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию на Корейском полуострове.

    «Здесь у нас наши позиции неизменны, — заметил российский министр, — мы убеждены, что нужно прекратить порочную спираль конфронтаций, авантюр, провокаций».

    Лавров призвал прекратить «порочную спираль конфронтаций» вокруг КНДР

    Глава МИД РФ отметил, что необходимо реализовать «дорожную карту» России и Китая по снижению напряженности вокруг КНДР. Он подчеркнул, что нужны условия, которые бы позволили «начать переговорный процесс в любом формате».

    «Мы знаем, что Северная Корея прежде всего хочет разговаривать с США о гарантиях своей безопасности, — заметил Лавров. — Готовы это поддерживать, готовы участвовать в содействии таким переговорам».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #кндр #лавров #тиллерсон
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