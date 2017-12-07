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Сирия новости 7 декабря 22.30: ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 террористов ИГ
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    Сирия новости 7 декабря 22.30: ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 террористов ИГ

    22:30  7 Декабря 2017
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    Сирия новости 7 декабря 22.30: ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 террористов ИГ

    Сирия, 7 декабря. ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 террористов ИГ1, в Харасте продолжаются перестрелки между САА и повстанцами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с «Джебхат ан-Нусрой»1 в Дамаске, Алеппо, Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»1: потеряло 35 террористов в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: несет потери в Алеппо, ведет бои с САА в Дамаске, Идлибе и Хаме.

    «Ахрар аш-Шам»: противостоит САА в Восточной Гуте.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с САА в Харасте.

    Курды: нейтрализовали 35 террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 7 декабря 22.30: ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 террористов ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 7 декабря 22.30: ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 террористов ИГ

    Недалеко от населенного пункта Бейт Джинн в районе холма Тель Бардая отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Джебхат ан-Нусрой», передает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

     На территории оазиса Восточная Гута продолжаются перестрелки между боевиками радикальной оппозиции и правительственными войсками. Интенсивные бои отмечаются в районе склада военной техники в Харасте. В течение дня здесь наблюдается противостояние между армией САР с одной стороны и боевиками «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армией (ССА) – с другой.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 7 декабря 22.30: ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 террористов ИГ

    ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают наносить удары по зонам дислокации «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Алеппо. По данным военных источников, авиация союзников атакует опорные пункты радикальных исламистов в окрестностях поселений Рамла, Сияла, Бурдж Сабана и Марбаа Бейуша.

    Кроме того, против «Тахрир аш-Шам» в этой части региона выступают бригады Сирийской арабской армии (САА). Местный Telegram-канал (@C_Military1) передает, что солдаты армии Башара Асада при поддержке авиации уничтожили, по меньшей мере, 10 террористов «Ан-Нусры» на территории между населенными пунктами Рамла и Сияла.  

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 7 декабря 22.30: ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 террористов ИГ

    Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) заявляют, что в боестолкновениях с «Исламским государством» на территории захваченного курдами недавно поселения Сведан на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор нейтрализовано 35 террористов. Сообщение командования курдских отрядов ополчения опубликовало информационное агентство ANF News.

    Ранее сообщалось, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ1 побережье реки Евфрат. Таким образом, на территории провинции Дейр-эз-Зор не осталось подконтрольных радикальным исламистам поселений.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 7 декабря 22.30: ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 террористов ИГ

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжают атаковать зоны дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011) авиация союзников наносит удары по укрепрайонам исламистов недалеко от населенного пункта Хан Шейхун. Ранее сообщалось, что объединенные силы российских ВКС и ВВС Сирии бомбили опорные пункты «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Ат-Таманиа и Мрежеб аль-Машхад.

    В это время солдаты Сирийской арабской армии (САА) наступают на позиции «Джебхат ан-Нусры» в той же части региона. По данным местных источников, бойцы армии Башара Асада уничтожили двух снайперов радикальной коалиции.

    Провинция Хама

    Сирия новости 7 декабря 22.30: ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре нейтрализовано 35 террористов ИГ

    Ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками «Тахрир аш-Шам» отмечаются в районах городов Рахаджан и Аш-Шакусия, передает военный источник в сети Telegram (@SRNN2011). Ранее сообщалось, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) вошли на территорию Рахаджана и приступили к зачистке от радикальных исламистов кварталов на окраине населенного пункта.

    Также Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что позиции «Джебхат ан-Нусры» в районе Аш-Шакусии и Аль-Маакра подвергаются ударам со стороны ВВС Сирии и ВКС РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #саа #дейр-эз-зор #идлиб #тахрир аш-шам
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