Лавров и Климкин проводят первую за три года встречу

Москва, 7 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил о встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Климкин запросил встречу с Лавровым на полях 24-го заседания совета министров ОБСЕ в Вене.

«Я хочу коротко сегодня с ним (Лавровым. — Прим. ФАН) встретиться, возможно, встречусь вечером», — констатировал украинский министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, он намерен обсудить с Лавровым политических заключенных, а также пленных, которые были задержаны в результате конфликта в Донбассе.

«Здесь есть много важных вопросов, поскольку должны освободить всех и быстрее, должны освободить как можно скорее… — подчеркнул Климкин. — Я хочу этот вопрос именно с ним проговорить».

В свою очередь Лавров отметил, что слова о «попытке» Климкина встретиться с ним на полях заседания несколько преувеличены: стороны договорились о встрече еще два дня назад.

«Украинская сторона запросила о встрече еще позавчера, мы сразу дали согласие, — констатировал российский министр. — Поэтому не надо вводить в заблуждение мировую общественность».

Встреча министров России и Украины один на один проходит впервые за три года. На данный момент их встреча в Вене уже началась.