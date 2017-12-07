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Украина
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Политика
Лавров и Климкин проводят первую за три года встречу
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    Лавров и Климкин проводят первую за три года встречу

    22:04  7 Декабря 2017  /обновлено: 22:04  07 Декабря 2017
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    Лавров и Климкин проводят первую за три года встречу

    Москва, 7 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил о встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    Климкин запросил встречу с Лавровым на полях 24-го заседания совета министров ОБСЕ в Вене.

    «Я хочу коротко сегодня с ним (Лавровым. — Прим. ФАН) встретиться, возможно, встречусь вечером», — констатировал украинский министр.

    По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, он намерен обсудить с Лавровым политических заключенных, а также пленных, которые были задержаны в результате конфликта в Донбассе.

    Лавров и Климкин проводят первую за три года встречу

    «Здесь есть много важных вопросов, поскольку должны освободить всех и быстрее, должны освободить как можно скорее… — подчеркнул Климкин. — Я хочу этот вопрос именно с ним проговорить».

    В свою очередь Лавров отметил, что слова о «попытке» Климкина встретиться с ним на полях заседания несколько преувеличены: стороны договорились о встрече еще два дня назад.

    «Украинская сторона запросила о встрече еще позавчера, мы сразу дали согласие, — констатировал российский министр. — Поэтому не надо вводить в заблуждение мировую общественность».

    Лавров и Климкин проводят первую за три года встречу

    Встреча министров России и Украины один на один проходит впервые за три года. На данный момент их встреча в Вене уже началась.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #лавров #климкин #мид украины
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