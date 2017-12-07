Путин и Эрдоган обеспокоены признанием США Иерусалима столицей Израиля

Москва, 7 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с последними заявлениями президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля.

«Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса. Отмечена недопустимость дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание содействия возобновлению палестино-израильских переговоров», — указано в заявлении ведомства.

Эрдоган также проинформировал Путина о том, что 13 декабря в Стамбуле пройдет чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что действия главы США Дональда Трампа привели к расколу международного сообщества.