Путин и Эрдоган обеспокоены признанием США Иерусалима столицей Израиля
Москва, 7 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с последними заявлениями президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля.
«Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса. Отмечена недопустимость дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание содействия возобновлению палестино-израильских переговоров», — указано в заявлении ведомства.
Эрдоган также проинформировал Путина о том, что 13 декабря в Стамбуле пройдет чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что действия главы США Дональда Трампа привели к расколу международного сообщества.