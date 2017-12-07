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Палестинские боевики запустили две ракеты по территории Израиля
Политика
Путин и Эрдоган обеспокоены признанием США Иерусалима столицей Израиля
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    Путин и Эрдоган обеспокоены признанием США Иерусалима столицей Израиля

    21:15  7 Декабря 2017  /обновлено: 21:15  07 Декабря 2017
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    Путин и Эрдоган обеспокоены признанием США Иерусалима столицей Израиля

    Москва, 7 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с последними заявлениями президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля.

    «Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса. Отмечена недопустимость дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание содействия возобновлению палестино-израильских переговоров», — указано в заявлении ведомства.

    Эрдоган также проинформировал Путина о том, что 13 декабря в Стамбуле пройдет чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что действия главы США Дональда Трампа привели к расколу международного сообщества.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #эрдоган
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