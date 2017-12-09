Москва, 9 декабря. Заявления армии США о том, что часть воздушного пространства в Сирии принадлежит им, вызывают недоумение. Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя заявление Пентагона о якобы опасных сближениях ВСК РФ с самолетами ВВС США в Сирии.

Представители американского военного ведомства в интервью CNN и New York Times сказали, что российские самолеты заходят «в воздушное пространство США» к востоку от реки Евфрат.

В Минобороны РФ подчеркнули, что слова об американском воздушном пространстве в Сирии вызывают недоумение, и напомнили, что возглавляемая Соединенными штатами международная коалиция действует в САР незаконного в отличие от ВКС РФ, помогающих армии Сирии в борьбе с терроризмом по просьбе властей страны.