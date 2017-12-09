Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожарные спасли пять человек из горящего дома в Архангельске
Новости Сирии
Заявления о принадлежащем США воздушном пространстве Сирии вызывают недоумение — МО РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Заявления о принадлежащем США воздушном пространстве Сирии вызывают недоумение — МО РФ

    15:35  9 Декабря 2017  /обновлено: 15:55  09 Декабря 2017
    636

    Заявления о принадлежащем США воздушном пространстве Сирии вызывают недоумение — МО РФ

    Москва, 9 декабря. Заявления армии США о том, что часть воздушного пространства в Сирии принадлежит им, вызывают недоумение. Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя заявление Пентагона о якобы опасных сближениях ВСК РФ с самолетами ВВС США в Сирии.

    Представители американского военного ведомства в интервью CNN и New York Times сказали, что российские самолеты заходят «в воздушное пространство США» к востоку от реки Евфрат.

    В Минобороны РФ подчеркнули, что слова об американском воздушном пространстве в Сирии вызывают недоумение, и напомнили, что возглавляемая Соединенными штатами международная коалиция действует в САР незаконного в отличие от ВКС РФ, помогающих армии Сирии в борьбе с терроризмом по просьбе властей страны.

    «Представителям Пентагона следует вспомнить, что Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого «своего» неба у США здесь не было и быть не может», — отметили в Минобороны РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #минобороны #сша #сирия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть