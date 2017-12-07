Три человека погибли при стрельбе в школе Нью-Мексико

Санта-Фе, 7 декабря. Два человека погибли в результате стрельбы в школе города Ацтек в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, в результате происшествия погибли два человека, а также стрелявший. Инцидент произошел в округе Сан-Хуан штата Нью-Мексико.

UPDATE: 3 people are dead following a shooting at a New Mexico high school, sheriff says https://t.co/g2znBBKmKf pic.twitter.com/oMo6OnkKUD — CBS News (@CBSNews) December 7, 2017

Ранее офис шерифа города Ацтек сообщил, что в школе проводится эвакуация из-за стрельбы. Территория школы была оцеплена. Позднее полиция города обратилась к родителям с просьбой забрать детей в полицейском участке.