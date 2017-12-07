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Три человека погибли при стрельбе в школе Нью-Мексико
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    Три человека погибли при стрельбе в школе Нью-Мексико

    20:57  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:57  07 Декабря 2017
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    Три человека погибли при стрельбе в школе Нью-Мексико

    Санта-Фе, 7 декабря. Два человека погибли в результате стрельбы в школе города Ацтек в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

    По данным телеканала, в результате происшествия  погибли два человека, а также стрелявший. Инцидент произошел в округе Сан-Хуан штата Нью-Мексико.

    Ранее офис шерифа города Ацтек сообщил, что в школе проводится эвакуация из-за стрельбы. Территория школы была оцеплена. Позднее полиция города обратилась к родителям с просьбой забрать детей в полицейском участке.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #школа #нью-мексико
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