Лавров и Тиллерсон приветствуют возобновление переговоров по Сирии в Женеве
Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон приветствовали возобновление переговоров по Сирии в Женеве. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.
«Мы приветствовали возобновление женевских переговоров», — передает слова Лаврова РИА Новости.
Министр также добавил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы суверенитета и территориальной целостности Сирии. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили общую приверженность мирному пути урегулирования конфликта в Сирии.
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