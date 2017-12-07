Лавров и Тиллерсон приветствуют возобновление переговоров по Сирии в Женеве

Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон приветствовали возобновление переговоров по Сирии в Женеве. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

«Мы приветствовали возобновление женевских переговоров», — передает слова Лаврова РИА Новости.

Министр также добавил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы суверенитета и территориальной целостности Сирии. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили общую приверженность мирному пути урегулирования конфликта в Сирии.