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Лавров и Тиллерсон приветствуют возобновление переговоров по Сирии в Женеве
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    Лавров и Тиллерсон приветствуют возобновление переговоров по Сирии в Женеве

    21:13  7 Декабря 2017  /обновлено: 21:13  07 Декабря 2017
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    Лавров и Тиллерсон приветствуют возобновление переговоров по Сирии в Женеве

    Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон приветствовали возобновление переговоров по Сирии в Женеве. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

    «Мы приветствовали возобновление женевских переговоров», — передает слова Лаврова РИА Новости.

    Министр также добавил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы суверенитета и территориальной целостности Сирии. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили общую приверженность мирному пути урегулирования конфликта в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #лавров #вена #тиллерсон #женева
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