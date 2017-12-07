Жители Латакии с ликованием встретили новость о полной победе над ИГ в Сирии

Латакия, 7 декабря. Жители города Латакия в Сирии встретили ликованием новость о полном разгроме террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

«Спасибо армии России и Сирии! Это благодаря вам в нашей стране наступает мир!», — сказала журналистам РИА Новости студентка Зайнаб Хадра, в руках которой был портрет Путина.

«Я пришел отпраздновать эту победу с русскими и поблагодарить вашу страну», — заявил студент по имени Мохаммад.

Кроме того, в ликующей толпе журналисты встретили представителей российской диаспоры в Сирии. Россиянка Светлана Колодкова рассказала журналистам, что после начала войны в Сирии, ее семья готовилась к худшему.

«Если бы русские не пришли, я не знаю, что бы было, как бы мы жили. И жили ли вообще», — сказала Светлана.

В настоящее время в городском культурном центре Латакии идет праздничный концерт. Со сцены звучат слова благодарности в адрес сирийских и российских военных. Несколько детей прочитали стихи русских классиков, а детский хор исполнил песню «Катюша».

Кроме того, военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон организовали выдачу гуманитарной помощи местным жителям Латакии. Продуктовые наборы, в составе которых мясные и рыбные консервы, а также мука и крупы, уже получили более 200 семей.

1 Организация запрещена на территории РФ.