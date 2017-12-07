Миллиардную собственность отобрали у американской секты под Петербургом

Санкт-Петербург, 7 декабря. Сестрорецкий суд Петербурга признал незаконной сделку 17-летней давности по передаче в дар американской секте недвижимости в поселке Солнечное стоимостью в несколько миллиардов рублей. Как стало известно Федеральному агентству новостей, решение суда еще не вступило в силу.

Бывший пионерский лагерь с постройками общей площадью 33 тыс. кв. метров на территории в 10 га был приобретен «Управленческим центром Свидетелей Иеговы в России» еще при Борисе Ельцине и передан в собственность зарегистрированной в США организации «Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании». Кадастровая стоимость недвижимости составляет более 800 млн рублей. Рыночная, по некоторым оценкам — порядка 2 млрд рублей.

В апреле этого года Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Тогда же было принято решение о конфискации ее имущества. Прокуратура потребовала признать сделку «Управленческого центра» и американской организации недействительной.