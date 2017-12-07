Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Палестинские боевики запустили две ракеты по территории Израиля
Общество
Миллиардную собственность отобрали у американской секты под Петербургом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Миллиардную собственность отобрали у американской секты под Петербургом

    20:57  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:57  07 Декабря 2017
    184

    Миллиардную собственность отобрали у американской секты под Петербургом

    Санкт-Петербург, 7 декабря. Сестрорецкий суд Петербурга признал незаконной сделку 17-летней давности по передаче в дар американской секте недвижимости в поселке Солнечное стоимостью в несколько миллиардов рублей. Как стало известно Федеральному агентству новостей, решение суда еще не вступило в силу.

    Бывший пионерский лагерь с постройками общей площадью 33 тыс. кв. метров на территории в 10 га был приобретен «Управленческим центром Свидетелей Иеговы в России» еще при Борисе Ельцине и передан в собственность зарегистрированной в США организации «Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании». Кадастровая стоимость недвижимости составляет более 800 млн рублей. Рыночная, по некоторым оценкам — порядка 2 млрд рублей.

    В апреле этого года Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Тогда же было принято решение о конфискации ее имущества. Прокуратура потребовала признать сделку «Управленческого центра» и американской организации недействительной.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #секта #недвижимость #свидетели иеговы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть