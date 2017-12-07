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Киеву объяснили, почему не надо обвинять Россию в оккупации Донбасса
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    Киеву объяснили, почему не надо обвинять Россию в оккупации Донбасса

    21:01  7 Декабря 2017  /обновлено: 21:01  07 Декабря 2017
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    Киеву объяснили, почему не надо обвинять Россию в оккупации Донбасса

    Киев, 7 декабря. Киеву следует избегать обвинений в адрес России о якобы «оккупации» Донбасса, так как доказательств этим словам нет, заявил руководящий партнер международной правозащитной организации Global Rights Compliance юрист-международник Уейн Джордаш.

    Джордаш принимал участие в брифинге «10 минимальных шагов, которые следует применить Украине для эффективного законодательного регулирования оккупированных территорий». В ходе своего обращения он посоветовал Киеву отказаться от пустных обвинений России в «оккупации» Донбасса.

    По словам Джордаша, во-первых, Киев должен доказать присутствие военных сил другой страны в Донбассе. Во-вторых, ему необходимо предоставить доказательство контроля со стороны России этих территорий. В-третьих, неспособность властей Украины выполнять свои обязательства в Донбассе должна быть обусловлена присутствием там российских войск. Однако ни один из указанных фактов нельзя отнести к Донбассу.

    Он напомнил украинским властям, что для подобных обвинений необходимо «собрать целую базу непредвзятых фактов».

    «Нужно провести ряд серьезных исследований, чтобы признать, что Донбасс является оккупированной территорией», — заключил юрист, передает «Политнавигатор».

    Киеву объяснили, почему не надо обвинять Россию в оккупации Донбасса

    Украинские власти неоднократно называли внутренний конфликт в Донбассе войной с Россией, не предоставляя доказательств так называемой «агрессии». В Москве отвергают эти обвинения, напоминая, что Россия выступает гарантом минских соглашений, призванных мирным путем урегулировать кризис.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #донбасс #украина #юрист #доказательства #оккупация
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