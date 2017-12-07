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Сирия: около 40 жителей провинций Алеппо и Хомс за сутки вернулись в свои дома
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    Сирия: около 40 жителей провинций Алеппо и Хомс за сутки вернулись в свои дома

    20:26  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:34  07 Декабря 2017
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    Сирия: около 40 жителей провинций Алеппо и Хомс за сутки вернулись в свои дома

    Москва, 7 декабря. Почти 40 жителей провинций Алеппо и Хомс в Сирии смогли вернуться в свои дома в течение последних суток. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон в САР.

    «За сутки в свои дома возвратились 38 человек, из них в провинции Алеппо — 25 и Хомс — 13 человек», — говорится в сообщении.

    Офицеры Центра провели встречу с представителями департамента образования республики, на которой был составлен перечень пострадавших от террористов школ в провинции Дамаск, которые получат новую мебель.

    Кроме того, российские военные оказали помощь сирийским саперам в развинировании школы и ее территории в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор.

    Также центр по примирению доставил гумпомощь жителям провинций Алеппо и Дамаск. Жители населенного пункта Зебедани получили 445 продуктовых наборов весом почти две тонны. Медицинская помощь была оказана 33 детям. В поселке Сарджа-Кебир провинции Алеппо местные жители получили продовольствие весом 1,3 тонны.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #алеппо #хомс
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