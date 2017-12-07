Неизвестный открыл огонь в американской школе в Нью-Мексико, есть раненые

Санта-Фе, 7 декабря. В одной из средних школ американского штата Нью-Мексико произошла стрельба. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

«Средняя школа Ацтек закрыта и сейчас производится эвакуация. Пожалуйста, избегайте места происшествия. Мы обновим информацию по мере ее поступления», — сообщает офис шерифа города Ацтек.

DEVELOPING: Sheriff's officials say they're responding to a shooting at Aztec High School in Aztec, New Mexico https://t.co/7rKXMQG7VS pic.twitter.com/RYhQb0CrxO — CBS News (@CBSNews) December 7, 2017

По данным журналистов, инцидент произошел в округе Сан-Хуан штата Нью-Мексико. Стрелявший был задержан сотрудниками полиции. В результате происшествия несколько человек получили ранения. В настоящее время сотрудники полиции обыскивают здание школы.