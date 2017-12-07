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Происшествия
Неизвестный открыл огонь в американской школе в Нью-Мексико, есть раненые
Происшествия
Неизвестный открыл огонь в американской школе в Нью-Мексико, есть раненые
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    Неизвестный открыл огонь в американской школе в Нью-Мексико, есть раненые

    20:21  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:22  07 Декабря 2017
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    Неизвестный открыл огонь в американской школе в Нью-Мексико, есть раненые

    Санта-Фе, 7 декабря. В одной из средних школ американского штата Нью-Мексико произошла стрельба. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

    «Средняя школа Ацтек закрыта и сейчас производится эвакуация. Пожалуйста, избегайте места происшествия. Мы обновим информацию по мере ее поступления», — сообщает офис шерифа города Ацтек.

    По данным журналистов, инцидент произошел в округе Сан-Хуан штата Нью-Мексико. Стрелявший был задержан сотрудниками полиции. В результате происшествия несколько человек получили ранения. В настоящее время сотрудники полиции обыскивают здание школы.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #школа #нью-мексико
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