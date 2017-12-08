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Общество
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Политика
Участие Путина в выборах продиктовано жестким противостоянием РФ и Запада — Безруков
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    Участие Путина в выборах продиктовано жестким противостоянием РФ и Запада — Безруков

    0:00  8 Декабря 2017
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    Участие Путина в выборах продиктовано жестким противостоянием РФ и Запада — Безруков

    Москва, 7 декабря. Решение российского лидера Владимира Путина баллотироваться на следующий президентский срок связано со складывающейся внешнеполитической ситуацией «жесткого противостояния России и Запада». Так считает худрук Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков.

    По его словам, в ситуации санкций, преследования олимпийских чемпионов и русофобии со стороны Запада управлять страной должен сильный лидер, которого будут одновременно бояться и уважать в мире.

    «Мы все стремимся к миру, но, к сожалению, любое проявление слабости со стороны России, на мой взгляд, грозит для страны необратимыми последствиями. Я думаю, это понимает и сам Владимир Владимирович, и его решение продиктовано именно этой ситуацией», — заявил Безруков РИА Новости.

    Владимир Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента, который пройдут в марте 2018 года, 6 декабря, сообщает «Свободная пресса».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #безруков #выборы-2018
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