Москва, 7 декабря. Решение российского лидера Владимира Путина баллотироваться на следующий президентский срок связано со складывающейся внешнеполитической ситуацией «жесткого противостояния России и Запада». Так считает худрук Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков.

По его словам, в ситуации санкций, преследования олимпийских чемпионов и русофобии со стороны Запада управлять страной должен сильный лидер, которого будут одновременно бояться и уважать в мире.

«Мы все стремимся к миру, но, к сожалению, любое проявление слабости со стороны России, на мой взгляд, грозит для страны необратимыми последствиями. Я думаю, это понимает и сам Владимир Владимирович, и его решение продиктовано именно этой ситуацией», — заявил Безруков РИА Новости.

Владимир Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента, который пройдут в марте 2018 года, 6 декабря, сообщает «Свободная пресса».