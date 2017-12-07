Новости Украины: конец атаки на НАБУ, на «Михомайдане» стало тесно, памятники Суворову и Екатерине II хотят снести

Новости Украины, 7 декабря. После вмешательства США украинские политики отказались от идеи увольнения глав антикоррупционных структур. Активистка Femen призвала Порошенко и Саакашвили «грести подальше». «Михомайдан» потеснили сторонники Тимошенко. Киев продолжает бороться со всем русским.

Рада отказалась от «закона о ликвидации НАБУ» под давлением США

Накануне экс-советник заместителя главы Пентагона Майкл Карпентер написал в своем микроблоге в Twitter, что «если Рада проголосует за отставку главы Антикоррупционного комитета и главы НАБУ, то США сократят расходы на оказание помощи Украине, включая помощи на оборону».

А в четверг стало известно, что после встречи экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова и спикера Верховной рады Андрея Парубия с американским послом в Украине Мэри Йованович украинские парламентарии приняли решение не рассматривать законопроект, наделяющий Верховную раду правом увольнять руководство антикоррупционных органов без предварительного независимого аудита.

По мнению Богдана Безпалько, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, это очередной пример открытого управления и вмешательства Вашингтона во внутренние дела Украины.

Голая киевлянка с веслом пришла на «Михомайдан»

В четверг активистка посетила митинг сторонников Михаила Саакашвили у Верховной рады. Женщина с веслом и в шапочке для плавания оголилась, продемонстрировав присутствовавшим надписи на своем теле. На одной груди было написано «Петя», на другой — «Михо», а на животе — нецензурное пожелание, чтобы они «гребли подальше».

Активистка успела несколько раз выкрикнуть лозунги против Порошенко и Саакашвили, после чего была задержана сотрудниками правопорядка, от которых она пыталась отбиться веслом.

Сторонники Тимошенко потеснили сторонников Саакашвили

Сегодня участникам «Михомайдана» пришлось потесниться, поскольку сторонники партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» пришли к Верховной раде митинговать за продление запрета на продажу сельскохозяйственных земель на Украине.

По сообщениям украинских СМИ, сторонников Тимошенко перед парламентом оказалось так много, что они заполнили практически всю площадь. При этом, по заявлению Тимошенко, они будут митинговать, пока мораторий на продажу земель сельхоззначения, заканчивающийся 1 января 2018 года, не будет продлен.

Киев продолжает бороться со всем русским

Украинская писательница и активистка Лариса Ницой предложила в четверг отправить Деда Мороза на покой, сделав главным символом Нового года на Украине святого Николая.

Кроме того, Ницой предложила мэру Киева Виталию Кличко позаботиться о том, чтобы в новогодние праздники все аниматоры и ведущие говорили исключительно на украинском языке, а не на русском.

Свой вклад в дело борьбы с «идеями русского мира» сегодня внесли и участники круглого стола «Монументальное наследие Русской империи в Украине», предложившие демонтировать памятники Александру Суворову и Екатерине II. Памятник российскому полководцу находится на территории Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, а императрице — в Одессе.