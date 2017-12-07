Лавров указал Тиллерсону на необходимость выполнения Киевом минских соглашений
Москва, 7 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил госсекретарю США о необходимости безоговорочного соблюдения украинской стороной минских соглашений. Об этом сообщили в МИД РФ.
Встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась в Вене на полях заседания Совета глав МИД — членов ОБСЕ.
«При рассмотрении ситуации на востоке Украины с российской стороны отмечена безальтернативность Минских договорённостей от 12 февраля 2015 года. Вновь указано на необходимость неукоснительного выполнения их положений киевскими властями», — говорится в заявлении ведомства.
Включить уведомления в Вк