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Политика
Лавров указал Тиллерсону на необходимость выполнения Киевом минских соглашений
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    Лавров указал Тиллерсону на необходимость выполнения Киевом минских соглашений

    20:08  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:08  07 Декабря 2017
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    Лавров указал Тиллерсону на необходимость выполнения Киевом минских соглашений

    Москва, 7 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил госсекретарю США о необходимости безоговорочного соблюдения украинской стороной минских соглашений. Об этом сообщили в МИД РФ.

    Встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась в Вене на полях заседания Совета глав МИД — членов ОБСЕ.

    «При рассмотрении ситуации на востоке Украины с российской стороны отмечена безальтернативность Минских договорённостей от 12 февраля 2015 года. Вновь указано на необходимость неукоснительного выполнения их положений киевскими властями», — говорится в заявлении ведомства.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #донбасс #украина #лавров #тиллерсон
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