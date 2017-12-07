Лавров указал Тиллерсону на необходимость выполнения Киевом минских соглашений

Москва, 7 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил госсекретарю США о необходимости безоговорочного соблюдения украинской стороной минских соглашений. Об этом сообщили в МИД РФ.

Встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась в Вене на полях заседания Совета глав МИД — членов ОБСЕ.