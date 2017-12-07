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Общество
Оренбургская область получила десять машин скорой помощи
Происшествия
Житель Уфы умер из-за вставшего на пути медиков пьяного соседа
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    Житель Уфы умер из-за вставшего на пути медиков пьяного соседа

    20:20  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:20  07 Декабря 2017
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    Житель Уфы умер из-за вставшего на пути медиков пьяного соседа

    Уфа, 7 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Башкирии выясняют обстоятельства смерти мужчины в Уфе. Об этом в четверг рассказали представители республиканского управления СК Российской Федерации.

    Инцидент произошел в Кировском районе города. Согласно предварительным данным, почувствовавший недомогание местный житель вызвал бригаду скорой помощи. Однако фельдшеру помешал попасть к больному находившийся в состоянии алкогольного опьянения сосед.

    «Нетрезвый сосед пациента учинил в подъезде конфликт с фельдшером, препятствуя его проходу к больному, в результате чего врач не смог оказать медицинскую помощь, и мужчина скончался», — указано в заявлении.

    Как передает RT, следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

    Ранее телеканал 360 сообщил о том, что в Саратове на фельдшера скорой помощи напал бомж.

    Автор: Алексей Громов
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    #башкирия #скорая
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