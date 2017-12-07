Житель Уфы умер из-за вставшего на пути медиков пьяного соседа

Уфа, 7 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Башкирии выясняют обстоятельства смерти мужчины в Уфе. Об этом в четверг рассказали представители республиканского управления СК Российской Федерации.

Инцидент произошел в Кировском районе города. Согласно предварительным данным, почувствовавший недомогание местный житель вызвал бригаду скорой помощи. Однако фельдшеру помешал попасть к больному находившийся в состоянии алкогольного опьянения сосед.

«Нетрезвый сосед пациента учинил в подъезде конфликт с фельдшером, препятствуя его проходу к больному, в результате чего врач не смог оказать медицинскую помощь, и мужчина скончался», — указано в заявлении.

Как передает RT, следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее телеканал 360 сообщил о том, что в Саратове на фельдшера скорой помощи напал бомж.