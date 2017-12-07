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Украина попросила МИД РФ о встрече Климкина с Лавровым в Вене
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    Украина попросила МИД РФ о встрече Климкина с Лавровым в Вене

    20:08  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:08  07 Декабря 2017
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    Украина попросила МИД РФ о встрече Климкина с Лавровым в Вене

    Вена, 7 декабря. Украина запросила встречу министра иностранных дел Павла Климкина с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

    «Украинская сторона такую встречу запросила», — сообщил представитель делегации МИД РФ в комментарии РИА Новости.

    Ранее Климкин сообщил журналистам, что будет «пытаться встретиться» с Лавровым, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Если встреча глав МИД РФ и Украины состоится то, она станет первой за три года после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #лавров #мид рф #климкин
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