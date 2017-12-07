Украина попросила МИД РФ о встрече Климкина с Лавровым в Вене

Вена, 7 декабря. Украина запросила встречу министра иностранных дел Павла Климкина с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

«Украинская сторона такую встречу запросила», — сообщил представитель делегации МИД РФ в комментарии РИА Новости.

Ранее Климкин сообщил журналистам, что будет «пытаться встретиться» с Лавровым, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Если встреча глав МИД РФ и Украины состоится то, она станет первой за три года после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией.