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Единственный в мире лимузин ЗИЛ-4112Р выставлен на продажу в Москве
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    Единственный в мире лимузин ЗИЛ-4112Р выставлен на продажу в Москве

    20:15  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:15  07 Декабря 2017
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    Единственный в мире лимузин ЗИЛ-4112Р выставлен на продажу в Москве

    Москва, 7 декабря. На одном из сайтов по продаже автомобилей появился отечественный лимузин ЗИЛ-4112Р. По словам нынешнего владельца, автомобиль является единственным в мире экземпляром.

    В Москве появилось объявление о продаже уникального автомобиля. Речь идет о модели ЗИЛ-41047, которая была собрана в 2012 году. Отмечается, что над созданием этого лимузина работали ЗИЛ и компания «Депо-ЗиЛ».

    Автомобиль собирался вручную. Внешне он практически ничем не отличается от своих предшественников, однако нынешний хозяин подчеркивает, что представленная модель — единственная во всем мире. Причина этого проста — проект не получил развития.

    Отмечается, что задние двери машины открываются против хода движения. Также у ЗИЛ-41047 увеличена колесная база на 200 миллиметров. Продавец обращает внимание потенциальных покупателей на дополнительную полудверь, которая обеспечивает удобный доступ в салон.

    Хозяин подчеркивает, что лимузин проехал всего 143 километра. Он готов распрощаться с уникальным автомобилем за 70 миллионов рублей.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #продажа #лимузин #зил-4112р
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