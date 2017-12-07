Единственный в мире лимузин ЗИЛ-4112Р выставлен на продажу в Москве

Москва, 7 декабря. На одном из сайтов по продаже автомобилей появился отечественный лимузин ЗИЛ-4112Р. По словам нынешнего владельца, автомобиль является единственным в мире экземпляром.

В Москве появилось объявление о продаже уникального автомобиля. Речь идет о модели ЗИЛ-41047, которая была собрана в 2012 году. Отмечается, что над созданием этого лимузина работали ЗИЛ и компания «Депо-ЗиЛ».

Автомобиль собирался вручную. Внешне он практически ничем не отличается от своих предшественников, однако нынешний хозяин подчеркивает, что представленная модель — единственная во всем мире. Причина этого проста — проект не получил развития.

Отмечается, что задние двери машины открываются против хода движения. Также у ЗИЛ-41047 увеличена колесная база на 200 миллиметров. Продавец обращает внимание потенциальных покупателей на дополнительную полудверь, которая обеспечивает удобный доступ в салон.

Хозяин подчеркивает, что лимузин проехал всего 143 километра. Он готов распрощаться с уникальным автомобилем за 70 миллионов рублей.