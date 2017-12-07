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Украина
Попытка не пытка: Климкин надеется поговорить с Лавровым в Вене
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    Попытка не пытка: Климкин надеется поговорить с Лавровым в Вене

    19:53  7 Декабря 2017  /обновлено: 19:53  07 Декабря 2017
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    Попытка не пытка: Климкин надеется поговорить с Лавровым в Вене

    Киев, 7 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется встретиться с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в Вене. Об этом рассказал в четверг сам украинский дипломат.

    Согласно предварительной информации, Климкин планирует обсудить с Лавровым вопросы, связанные с украинскими заключенными.

    «Сегодня буду пытаться встретиться с Лавровым, поговорить про наших политических заключенных, поскольку это очень важный эмоциональный, а не столько политический момент», — отметил он.

    Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин провел переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. В рамках диалога дипломаты обсудили вопросы, связанные с возможностью введения миротворческого контингента ООН в зону военного конфликта в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
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    #лавров #климкин
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