Экс-глава Пентагона объяснил, почему ядерный конфликт между США и РФ стал более вероятен

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Эрика Зюса (Eric Zuesse) Former U.S. Defense Secretary Explains Why Nuclear Holocaust Is Now Likely («Бывший министр обороны США объяснил, почему ядерный конфликт стал более вероятен»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом ZeroHedge.

Стэнфордский математик Уильям Дж. Перри был стратегическим советником по ядерному оружию при президенте США Джоне Фицджеральде Кеннеди во время кубинского ракетного кризиса в 1962 году, а затем стал министром обороны США при президенте Билле Клинтоне.

В своем недавнем выступлении (28 ноября) в Вашингтонском кафедральном соборе он заявил о воссоздании враждебности времен холодной войны.

«Это необъяснимо для меня, но сегодня мы действительно воссоздаем геополитическую враждебность времен холодной войны и возрождаем реальную ядерную опасность, — говорит Перри. — Я считаю, что вероятность какой-то ядерной катастрофы сегодня, на самом деле, больше, чем во времена холодной войны».

Он объяснил, почему рост напряженности в отношениях между США и Россией — это не просто возрождение опасностей холодной войны, но и их многократное усиление. Идеологическая угроза со стороны СССР потеряла актуальность с распадом Советского Союза, но НАТО не просто не распалась, а, наоборот, расширилась, сплотившись против нового противника — ныне одинокой России.

Перри сравнил себя с плотником Ноем, который работал над созданием ковчега и пытался предупредить горожан о предстоящем бедствии — наводнении — но его игнорировали, пока не стало слишком поздно. Однако Перри считает, что, в отличие от наводнения, ядерный апокалипсис — это «предотвратимая катастрофа». Он также отметил, что сам «внес вклад в создание ядерного оружия для холодной войны», но, хоть он и участвовал в создании этой опасности, сейчас настало то время в его жизни, когда он обязан хотя бы попытаться избавиться от ужасных последствий того, что он помогал создать.

Вот, о чем Перри говорил в своем выступлении:

«Когда закончилась холодная война, я полагал, что нам больше не придётся сталкиваться с риском ядерного уничтожения, поэтому я направил всю свою энергию и силы на ликвидацию смертельного ядерного наследия холодной войны. За время, что я провел в должности министра обороны в 90-х годах, я руководил демонтажем восьми тысяч единиц различных видов ядерных вооружений. Тогда я думал, что мы были на пути к тому, чтобы навсегда покончить с этой экзистенциальной угрозой, но я ошибался.

Это необъяснимо для меня, но сегодня мы действительно воссоздаем геополитическую враждебность времен холодной войны и возрождаем реальную ядерную опасность. Мы делаем это без какого-либо серьезного общественного обсуждения или реального понимания последствий этих действий. Существует реальная опасность того, что мы погрузимся в ядерный хаос. Если мы хотим предотвратить эту катастрофу, общественность должна понять, что происходит.

Что привело нас к созданию 70 тысяч единиц ядерных вооружений? Почему такое количество было необходимо для сдерживания? Дело в том, что наша ядерная политика была построена на том основании, что Советский Союз планировал поразить нас неожиданным нападением. Мы предполагали, что если СССР сможет уничтожить 90% нашего оружия в результате внезапной атаки, мы сдадимся и будем повержены. Исходя из этого предположения, мы хотели создать значительный избыток оружия, чтобы быть уверенными, что хоть что-то сохранится, и мы по-прежнему будем способны на ответный удар. Советский Союз считал так же.

Прежде чем это безумие остановилось, Соединенные Штаты и Советский Союз в совокупности достигли абсурдного количества ядерного оружия — 70 тысяч единиц. Я считаю, что гонка вооружений холодной войны была построена на ошибочном предположении, что как США, так и СССР планировали первыми совершить внезапное нападение. Это было не так. Тем не менее, мы действительно очень близко подошли к войне, которая бы покончила с нашей цивилизацией во время кубинского ракетного кризиса.

Я был там во время этого кризиса, и я никогда его не забуду. Я был частью небольшой команды, которая работала, анализируя данные разведки, собранные в тот день, и к полуночи мы подготовили два доклада для президента Кеннеди. Я точно знал, что происходит. Клянусь, каждое утро, когда я шел в аналитический центр, я думал, что это будет мой последний день на Земле.

Прогнозы советских и американских лидеров почти привели к ядерному холокосту. Я считаю, что мы избежали этой катастрофы, как благодаря чистой удаче, так и хорошему руководству. Это было тогда. Но что теперь? Как я уже сказал, я считаю, что вероятность какой-то ядерной катастрофы сегодня больше, чем во времена холодной войны. Почему я так считаю? Потому что Соединенные Штаты и Россия сегодня противостоят друг другу с такой же враждебностью, а их ядерные арсеналы сегодня гораздо более продвинутые и мощные. Россия и Соединенные Штаты по-прежнему сегодня придерживаются политики сдерживания. И Россия, и США строят новые МБР (межконтинентальные баллистические ракеты — Прим. ФАН), чтобы заменить те, что были построены во время холодной войны.

Это означает, что, в конечном счете, будущее цивилизации будет зависеть от темперамента президента США или решения президента России, которые имеют возможность нажать на ту самую кнопку.

Когда люди спрашивают меня, что мы можем сделать, чтобы предотвратить катастрофу, я начинаю с того, что мы никогда не будем предпринимать действия, необходимые для предотвращения ядерной катастрофы, пока наша общественность не поймет, насколько велика опасность. Чтобы справиться с ядерной угрозой, с которой мы сталкиваемся, нам необходимо прежде всего создать эффективную и надежную программу энергетического образования, и я делаю все возможное, чтобы содействовать такому образованию. Многие спрашивали меня: «как один человек может оказать значительное влияние на столь великую проблему?». Мой ответ: я один человек. Я не могу сделать все, но я могу сделать что-то».

Я думаю, продолжает автор статьи, что Перри в действительности прекрасно понимает, что реальная причина, по которой мы можем вступить в ядерную войну — это то, что правительство США по-прежнему считает, что отстаивание Россией своих интересов — это не что иное, как «российская агрессия». Сюда можно отнести и присоединение Крыма к России, которое жестко осудила администрация Барака Обамы, несмотря на то, что крымское население действительно не хотело, чтобы их возглавляло новое, незаконно пришедшее к власти правительство в феврале 2014 года. Это вовсе не агрессия, а важные защитные меры, благодаря которым Россия, в настоящее время окруженная ракетами НАТО и США на своих границах, противостоит американской внешней политике и защищает свои интересы. Россия не была инициатором новой гонки вооружений. Она лишь делает то, что ей приходится делать, когда враг подступает к границам, и это адекватный ответ.

Перри не сделал ничего, чтобы оспорить ложь правительства США, потому что он построил всю свою карьеру на службе. Холодная война, о которой мы теперь знаем в ретроспективе, вовсе не была связана с коммунизмом, и после 1991 года Америка продолжала конфликт, расширяя НАТО до границ России.

Перри прекрасно понимает это, что делает ситуацию даже печальнее, ведь, по сути, он лицемер, а все его популистские высказывания — всего лишь чистый пиар.

Билл Перри остается безупречным карьеристом. Он служил в качестве одного из важнейших винтиков этого механизма, направляющего мир к внезапной ядерной смерти (но, к счастью, у каждого из винтиков этого механизма были наготове глубокие роскошные бункеры).