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Политика
Нетаньяху о решении Трампа по Иерусалиму: Президент США вершит историю
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    Нетаньяху о решении Трампа по Иерусалиму: Президент США вершит историю

    19:55  7 Декабря 2017  /обновлено: 19:55  07 Декабря 2017
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    Нетаньяху о решении Трампа по Иерусалиму: Президент США вершит историю

    Москва, 7 декабря. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля является великим событием в истории сионизма, заявил  премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху прокомментировал заявление Трампа о статусе Иерусалима. Это решение он приравнял к образованию Еврейского государства.

    «В истории сионизма есть великие события: декларация Бальфура, образование государства, освобождение Иерусалима и вчера  — заявление Трампа», — заявил он.

    «Президент Трамп навечно связал себя с историей нашей столицы», — констатировал израильский лидер.

    Нетаньяху также отметил, что, по его мнению, Трамп «вершит историю».

    «Это великий и объединяющий момент — для правых, левых, религиозных и светских», — констатировал премьер-министр Израиля.

    Напомним, накануне, 6 декабря, американский президент Дональд Трамп объявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля. Глава США также потребовал перенести туда из Тель-Авива посольство его страны.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #трамп #израиль #нетаньяху #история #иерусалим
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