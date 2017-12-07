Нетаньяху о решении Трампа по Иерусалиму: Президент США вершит историю

Москва, 7 декабря. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля является великим событием в истории сионизма, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху прокомментировал заявление Трампа о статусе Иерусалима. Это решение он приравнял к образованию Еврейского государства.

«В истории сионизма есть великие события: декларация Бальфура, образование государства, освобождение Иерусалима и вчера — заявление Трампа», — заявил он.

«Президент Трамп навечно связал себя с историей нашей столицы», — констатировал израильский лидер.

Нетаньяху также отметил, что, по его мнению, Трамп «вершит историю».

«Это великий и объединяющий момент — для правых, левых, религиозных и светских», — констатировал премьер-министр Израиля.

Напомним, накануне, 6 декабря, американский президент Дональд Трамп объявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля. Глава США также потребовал перенести туда из Тель-Авива посольство его страны.