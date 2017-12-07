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Политика
Лавров заявил Тиллерсону о недопустимости давления на российских дипломатов и СМИ
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    Лавров заявил Тиллерсону о недопустимости давления на российских дипломатов и СМИ

    19:58  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:00  07 Декабря 2017
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    Лавров заявил Тиллерсону о недопустимости давления на российских дипломатов и СМИ

    Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал главе Госдепартамента США Рексу Тиллерсону на недопустимость давления на российские СМИ и дипломатов, включая попытки их вербовки со стороны американских спецслужб. Об этом сообщает пресс­-служба МИД РФ. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

    «Затрагивая ряд вопросов двусторонней повестки, Лавров указал на недопустимость давления на российские СМИ и дипломатов в США, включая попытку вербовочных подходов со стороны американских спецслужб», — говорится в документе.

    Напомним, 30 ноября исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США единогласно проголосовал за лишение сотрудников RT аккредитации в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #лавров #тиллерсон #сми рф
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