Лавров заявил Тиллерсону о недопустимости давления на российских дипломатов и СМИ

Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал главе Госдепартамента США Рексу Тиллерсону на недопустимость давления на российские СМИ и дипломатов, включая попытки их вербовки со стороны американских спецслужб. Об этом сообщает пресс­-служба МИД РФ. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

«Затрагивая ряд вопросов двусторонней повестки, Лавров указал на недопустимость давления на российские СМИ и дипломатов в США, включая попытку вербовочных подходов со стороны американских спецслужб», — говорится в документе.

Напомним, 30 ноября исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США единогласно проголосовал за лишение сотрудников RT аккредитации в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента.