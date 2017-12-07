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Политика
Лавров напомнил Тиллерсону о необходимости уважать суверенитет Сирии
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    Лавров напомнил Тиллерсону о необходимости уважать суверенитет Сирии

    19:23  7 Декабря 2017  /обновлено: 19:42  07 Декабря 2017
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    Лавров напомнил Тиллерсону о необходимости уважать суверенитет Сирии

    Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    «Обсуждались дальнейшие шаги по преодолению гражданского конфликта в Сирии через налаживание устойчивого переговорного процесса с участием всех сирийских политических сил, в том числе в рамках «Женевского процесса» и в формате предстоящего в Сочи Конгресса национального диалога, при одновременном завершении разгрома международных террористических группировок», — говорится в сообщении.

    Лавров акцентировал внимание Тиллерсона на том, что только граждане Сирии имеют право определять будущее своей страны. Он также подчеркнул, что государственный суверенитет Сирии и ее территориальная целостность должны строго соблюдаться другими государствами.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #лавров #тиллерсон
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