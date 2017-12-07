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Оппозиция Сирии попросила Россию помочь с эвакуацией людей из Восточной Гуты
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    Оппозиция Сирии попросила Россию помочь с эвакуацией людей из Восточной Гуты

    19:23  7 Декабря 2017  /обновлено: 19:25  07 Декабря 2017
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    Оппозиция Сирии попросила Россию помочь с эвакуацией людей из Восточной Гуты

    Женева, 7 декабря. Сирийская оппозиция попросила российскую сторону оказать помощь в медицинской эвакуации 400 человек из Восточной Гуты. Об этом в четверг сообщила представитель единой делегации оппозиции на переговорах в Женеве Басма Кодмани.

    По словам политика, члены миссии уже ознакомились с темами, которые обсуждает Международная группа поддержки Сирии (МПГС). Поэтому она призвала Москву оказать давление на Дамаск.

    «Мы потребовали у участников группы эвакуировать более 400 человек в Восточной Гуте. Это нужно сделать немедленно. Так что мы просим Россию использовать свой вес и возможность оказать давление на режим и обеспечить эвакуацию этих людей», — подчеркнула Кодмани.

    Напомним, ранее РФ призвала активизировать международные усилия по улучшению гуманитарной обстановки на территории Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия
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