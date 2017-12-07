Оппозиция Сирии попросила Россию помочь с эвакуацией людей из Восточной Гуты

Женева, 7 декабря. Сирийская оппозиция попросила российскую сторону оказать помощь в медицинской эвакуации 400 человек из Восточной Гуты. Об этом в четверг сообщила представитель единой делегации оппозиции на переговорах в Женеве Басма Кодмани.

По словам политика, члены миссии уже ознакомились с темами, которые обсуждает Международная группа поддержки Сирии (МПГС). Поэтому она призвала Москву оказать давление на Дамаск.

«Мы потребовали у участников группы эвакуировать более 400 человек в Восточной Гуте. Это нужно сделать немедленно. Так что мы просим Россию использовать свой вес и возможность оказать давление на режим и обеспечить эвакуацию этих людей», — подчеркнула Кодмани.

Напомним, ранее РФ призвала активизировать международные усилия по улучшению гуманитарной обстановки на территории Сирийской Арабской Республики.