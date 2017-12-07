Меркель нашла способ решения вопроса о статусе Иерусалима

Берлин, 7 декабря. Вопрос о статусе Иерусалима должен быть решен путем переговоров двух государств, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Ливии Файезом Ас-Сараджом.

Меркель озвучила позицию Берлина о том, как можно решить вопрос статуса Иерусалима.

«Ясно, что в рамках переговоров о решении двух государств должен быть решен и вопрос о статусе Иерусалима», — констатировала глава Германии.

Она подчеркнула, что Берлин придерживается резолюций ООН по палестино-израильской проблеме. Меркель призвала возобновить переговоры по этим вопросам.

«Со вчерашним решением (США. — Прим. ФАН) в этой связи мы не согласны», — констатировала немецкий лидер.

Напомним, накануне, 6 декабря, американский президент Дональд Трамп объявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля. Глава США также потребовал перенести туда из Тель-Авива посольство его страны.