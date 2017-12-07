Квазиколония США: эксперт объяснил, почему Киев меняет решения после встреч с американским послом

Богдан Безпалько, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, объяснил, почему лидеры украинского «Народного фронта» изменили свое отношение к Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) после встречи с послом США на Украине Мэри Йованович.

До встречи с американским послом экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков и спикер Верховной рады Андрей Парубий активно продвигали законопроект, наделяющий украинский парламент правом увольнять руководство антикоррупционных органов, в частности — НАБУ, без предварительного независимого аудита. Украинские СМИ называли этот законопроект «законом о ликвидации НАБУ», а сегодня они сообщили, что документ неожиданно снят с повестки и не будет рассматриваться Верховной радой.

«Решение о прекращении атаки на НАБУ, которое является инструментом американцев и ими же финансируется, принято после встречи ведущих политиков Украины с американским послом. То есть можно говорить о фактически открытом управлении или вмешательстве США во внутриполитические дела Украины. А те политические силы, которые этим управлением недовольны, поскольку оно мешает их обогащению, проиграли», — сделал вывод член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Он отметил, что это не первое открытое вмешательство США во внутриукраинские дела. Достаточно вспомнить Джо Байдена, сидевшего во главе стола на встрече с украинскими политиками, предыдущего американского посла, следившего за принятием законов в Раде, других американских представителей, которые вместе с Петром Порошенко принимали военный парад.

Порошенко не хочет повторить судьбу президента Южного Вьетнама Динь Зьема

«Пока что американское вмешательство можно назвать достаточно вежливым и деликатным. Если бы хотели сместить Порошенко с поста президента, сделали бы это быстро и, возможно, с элементами кровопролития. Но пока на Порошенко просто оказывают давление, в том числе через тех представителей политической элиты, которые идут на контакты», — считает собеседник Федерального агентства новостей.

Свои слова «пока что» Богдан Безпалько проиллюстрировал примером Южного Вьетнама, которым правил чрезвычайно лояльный к США президент-католик Нго Динь Зьем.

«В один момент он слишком увлекся укреплением собственной власти и увеличением личных активов. Он не проводил реформы, которые вызвали массовый отток населения в партизанские отряды Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. В результате США приняли решение отстранить этого президента, а на следующий день он был убит. И подобное в Южном Вьетнаме происходило несколько раз. Украина сегодня очень сильно напоминает ту страну. А чтобы Порошенко не повторил судьбу Динь Зьема, на него оказывают такое давление», — рассказал политолог.

Вашингтон диктует правила во всем

Богдан Безпалько напомнил, что и существующие на Украине «оппозиционные силы» созданы Вашингтоном.

«Тот же Михаил Саакашвили, человек без паспорта, обладает иммунитетом, который ему дали США, иначе бы его давным-давно посадили либо депортировали в Грузию. Сейчас он демонстративно унизил Порошенко, не дав себя арестовать. И это еще один из факторов давления на действующего украинского президента. Мол, если не будешь к нам прислушиваться, унижениями дело не закончится, будет что-то посерьезнее. Может, Гаагский трибунал», — говорит эксперт.

Объясняя, зачем Вашингтону нужен лояльный и послушный Киев, Богдан Безпалько заявил, что Соединенные Штаты хотят иметь работоспособный инструмент против России.

США нужна квазиколония с послушными политиками

«Но степень коррупции на Украине достигла таких масштабов, что люди отворачиваются от украинских властей в пользу соседней России. Ежегодно в Россию въезжают 6-7 миллионов граждан Украины, население этой страны сократилось вдвое, и это без какой-либо российской пропаганды, сама украинская действительность делает Россию привлекательной для украинцев. Вашингтону не нравится, что Порошенко неэффективный, что он не может сделать из Украины некий Четвертый рейх, который смог бы провоцировать Россию, блокировать ее или начать войну против нее», — считает политолог.

При этом он уверен, что Вашингтон не думает делать из Украины новый штат США.