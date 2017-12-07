Ученые из Италии раскопали останки пернатого динозавра в Монголии

Улан-Батор, 7 декабря. Ученые из Италии обнаружили останки пернатого динозавра в Монголии. Удивительная находка была сделана во время раскопок в пустыне Гоби.

Существу присвоили название Halszkaraptor escuilliei. Смоделировав его внешний вид на компьютере, ученые рассказали, что динозавр больше похож на утку или лебедя, чем на велоцираптора.

Экперты утверждают, что тело Halszkaraptor escuilliei было покрыто пухом, у него была длинная шея, а на голове имелся роговой клюв с несколькими десятками острых зубов.

Кроме того, ученые опровергли мнение, что динозавры обитали только на суше, установив, что это существо могло добывать пищу и в воде, пишет «Свободная пресса».

