Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Неизвестный открыл огонь в американской школе в Нью-Мексико, есть раненые
Весь мир
Названы худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названы худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone

    19:08  7 Декабря 2017  /обновлено: 19:08  07 Декабря 2017
    566

    Названы худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone

    Сан-Франциско, 7 декабря. Эксперты американского журнала Rolling Stone представили свой список худших фильмов уходящего 2017 года.

    Самым худшим фильмом по версии Rolling Stone оказалась пятая часть «Трансформеров», которая называется «Последний рыцарь». Говоря об этой картине режиссера Майкла Бэя, журналисты подчеркнули, что она создает впечатление, будто ее не касалась рука человека.

    Второе место досталось экранизации одноименного цикла романов Стивена Кинга «Темная башня». По мнению критиков, она идеальное пособие от датского режиссера Николая Арселя о том, как нельзя экранизировать литературные произведения.

    Бронзу получил фильм «На пятьдесят оттенков темнее» Джеймса Фоули. Журналисты подчеркнули, что картина вышла «садистски скучной».

    Названы худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone

    Также в список неудачных фильмов 2017 года попали «Эмоджи», «Между нами горы», «Валериан и город тысячи планет», «Субурбикон», «Мумия» и «Здравствуй, папа, Новый год! 2».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кино #фильмы #трансформеры #темная башня #rolling stone #50 оттенков серого
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть