Названы худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone

Сан-Франциско, 7 декабря. Эксперты американского журнала Rolling Stone представили свой список худших фильмов уходящего 2017 года.

Самым худшим фильмом по версии Rolling Stone оказалась пятая часть «Трансформеров», которая называется «Последний рыцарь». Говоря об этой картине режиссера Майкла Бэя, журналисты подчеркнули, что она создает впечатление, будто ее не касалась рука человека.

Второе место досталось экранизации одноименного цикла романов Стивена Кинга «Темная башня». По мнению критиков, она идеальное пособие от датского режиссера Николая Арселя о том, как нельзя экранизировать литературные произведения.

Бронзу получил фильм «На пятьдесят оттенков темнее» Джеймса Фоули. Журналисты подчеркнули, что картина вышла «садистски скучной».

Также в список неудачных фильмов 2017 года попали «Эмоджи», «Между нами горы», «Валериан и город тысячи планет», «Субурбикон», «Мумия» и «Здравствуй, папа, Новый год! 2».