«Критики Путина втайне завидуют ему»: журналист из США объяснил отношение Запада к президенту РФ

Вашингтон, 7 декабря. Запад склонен приписывать президенту России Владимиру Путину «всесильное» влияние на любые события в мире, поскольку завидует его способностям. Об этом пишет американское издание National Review.

США и Европа пытаются приписать России и Путину любые неожиданные события в политическом мире. В список этих событий входят действия «русских хакеров», которым якобы удалось сделать Дональда Трампа президентом США, сюда также входит так называемый Brexit, который, по мнению Лондона, является делом рук «путинских троллей» в соцсетях.

Подобные гипотезы увеличивают силу и влияние Владимира Путина в глазах американцев и европейцев, а также самих граждан России. Если принимать во внимание все, что говорят о Путине на Западе, то он становится «всемогущим гением» и «геополитическим гроссмейстером». Однако такой образ Владимира Путина не только не соответствует целям Запада по ослаблению России, но и является ширмой для обоснования неудач западных политиков на международной арене.

Кроме того, западные критики Путина втайне завидуют ему, его власти, силе, дальновидности и эффективности, поскольку сами не обладают такими способностями, считает автор публикации Майкл Брендан Догерти.