Мобилизация Путина: задачи на четвертый срок — модернизация и справедливость

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — заявил глава государства Владимир Путин 6 декабря на встрече с работниками Горьковского автомобильного завода. И тем самым подвел черту под формальной неопределенностью по данному вопросу, которая существовала до того.

Формальной — потому что в нынешних внутри- и внешнеполитических условиях отказ действующего президента от продления своих полномочий на новый шестилетний срок стал бы не просто «сенсацией номер один», а событием, способным изменить дальнейший ход истории, — столько самых разных последствий по всему миру оно бы за собой повлекло.

Поэтому операция «Преемник 2.0», аналогичная выдвижению Дмитрия Медведева в 2008 году, и не состоялась.

ГАЗ как символ «нового мобилизационного проекта»

В том, что Путин победит на выборах 18 марта 2018 года, практически нет (да и не было) никаких сомнений — слишком велика разность политических потенциалов с любым из возможных кандидатов. Так что никакой предвыборной борьбы даже не предполагается. Не будут иметь особого значения ни цифры явки избирателей, ни проценты голосов, поданных за других кандидатов.

Что по-настоящему интересно — так это сама путинская политика и то, насколько существенно она может измениться по сравнению с ее текущим вариантом. Возможно, некоторой подсказкой здесь могут послужить время и место публичного вступления в «президентскую гонку».

В 2003 году о своем решении баллотироваться на второй срок Путин заявил в ходе «прямой линии» 18 декабря, отвечая на вопрос жительницы Краснодара. В 2011 году аналогичное решение было озвучено 27 ноября на втором этапе съезда партии «Единая Россия».

Теперь же «линией старта» был выбран Горьковский автомобильный завод, отмечавший в эти дни свое 85-летие, — один из символов первых пятилеток и сталинской индустриализации, причем в одном из его самых высокотехнологичных гражданских изводов.

Случайно ли это?

Если вспомнить уже постоянно присутствующие в путинских выступлениях слова о переходе к мобилизационной экономике и мобилизационному планированию, — то вряд ли. А если принять во внимание сложности международной обстановки, включая отлучение России от Олимпийских игр, арест во Франции сенатора от Дагестана мультимиллиардера Сулеймана Керимова, угрозу тотального ареста российских активов за рубежом, готовящийся американскими спецслужбами «февральский апокалипсис» и многое другое, — ничего другого, кроме уже открытого перехода к новому мобилизационному проекту, нашей стране и не остается.

Резервы Ставки

Это — не вполне комфортная ситуация для Путина, привыкшего обеспечивать себе максимум степеней свободы и максимум «резервов Ставки». Но, как показывает опыт Крыма и Сирии, а чуть ранее — противостояния с «болотной» оппозицией, это вовсе не значит, что в решающие моменты он предпочитает уклоняться от конфликтов и столкновений, — наоборот.

Но сегодня проблема как раз в том, что решать внешние проблемы привычным способом, за счет населения России, — становится уже крайне опасным для целостности всей системы, напряжение внутри которой быстро приближается к критическому уровню.

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Озвученный РИА «Рейтинг» на базе данных Росстата «медианный» уровень российских зарплат в 24,7 тысячи ежемесячных рублей означает, что больше половины наших сограждан живет ниже реальной «черты бедности», находящейся сегодня в диапазоне 12–15 тысяч рублей на человека (официальный прожиточный минимум — 9,9 тыс. рублей). А это, в свою очередь, негативно влияет на платежеспособный спрос населения, во многом определяющий объем внутреннего рынка.

При этом все реляции о росте и даже о стагнации российского ВВП не соответствуют действительности, поскольку показатели производства в текущих ценах пересчитываются по официальному дефлятору 2,5–2,6%, а не по реальному, который примерно в 4 раза выше.

Да, война против «коллективного Запада» — весьма дорогое удовольствие для России. И она кажется тем дороже, что ее пока вроде бы и нет, поскольку официально эта война не объявлена ни с нашей стороны, ни со стороны наших «партнеров». И эта ситуация «ни мира, ни войны», чем бы она ни была обусловлена, не может тянуться бесконечно.

Значит, без реального создания миллионов высокотехнологичных рабочих мест, без подготовки необходимой инфраструктуры и соответствующих кадров, без повышения уровня жизни населения страны и снижения социального неравенства Россия, увы, может «посыпаться», причем в самый неожиданный и неподходящий момент. Потому что «война войной, а харч — по распорядку».

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Конечно, это требует гигантских инвестиций, еще более гигантских в условиях деидеологизированной и децентрализованной рыночной экономики. И если Путину удастся за свой уже четвертый президентский срок решить эти проблемы хотя бы по минимуму и без катастрофичных провалов, он, несомненно, войдет в число величайших правителей в отечественной истории.

Так что самое интересное начнется уже после президентских выборов 18 марта будущего года.