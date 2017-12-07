На Украине предложили снести памятники российским «пропагандистам» Суворову и Екатерине II

Киев, 7 декабря. Украинские историки призвали власти демонтировать памятники российскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II, которые «пропагандируют идеи «русского мира». Об этом было заявлено по итогам круглого стола «Монументальное наследие Русской империи в Украине».

«Участники круглого стола обсудили ряд проблем, связанных с имперским дискурсом, его инструментализации и использовании пророссийскими политическими силами в пропаганде идей так называемого «русского мира», — говорится в заключительном отчете мероприятия.

По мнению ученых, «российские пропагандисты» Суворов и Екатерина II могут повлиять на мнение избирателей в некоторых регионах Украины, олицетворяя собой «монументальное наследие Русской империи на Украине». В результате было решено обратиться в министерство обороны Украины с предложением демонтировать памятник Суворову на территории Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, а также рекомендовать властям Одессы убрать памятник Екатерине II.

Напомним, что с 2014 года на Украине началось движение по стихийному сносу памятников Ленину и другим советским деятелям, которое впоследствии было официально регламентировано в виде закона о декомунизации.