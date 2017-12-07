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Украина
На Украине предложили снести памятники российским «пропагандистам» Суворову и Екатерине II
Украина
На Украине предложили снести памятники российским «пропагандистам» Суворову и Екатерине II
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    На Украине предложили снести памятники российским «пропагандистам» Суворову и Екатерине II

    18:51  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:51  07 Декабря 2017
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    На Украине предложили снести памятники российским «пропагандистам» Суворову и Екатерине II

    Киев, 7 декабря. Украинские историки призвали власти демонтировать памятники российскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II, которые «пропагандируют идеи «русского мира». Об этом было заявлено по итогам круглого стола «Монументальное наследие Русской империи в Украине».

    «Участники круглого стола обсудили ряд проблем, связанных с имперским дискурсом, его инструментализации и использовании пророссийскими политическими силами в пропаганде идей так называемого «русского мира», — говорится в заключительном отчете мероприятия.

    На Украине предложили снести памятники российским «пропагандистам» Суворову и Екатерине II

    По мнению ученых, «российские пропагандисты» Суворов и Екатерина II могут повлиять на мнение избирателей в некоторых регионах Украины, олицетворяя собой «монументальное наследие Русской империи на Украине». В результате было решено обратиться в министерство обороны Украины с предложением демонтировать памятник Суворову на территории Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, а также рекомендовать властям Одессы убрать памятник Екатерине II.

    Напомним, что с 2014 года на Украине началось движение по стихийному сносу памятников Ленину и другим советским деятелям, которое впоследствии было официально регламентировано в виде закона о декомунизации.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #екатерина ii #суворов #памятники #демонтаж
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