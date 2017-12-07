Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Неизвестный открыл огонь в американской школе в Нью-Мексико, есть раненые
Происшествия
Православный бард просит вызволить его из рабства в Подмосковье 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Православный бард просит вызволить его из рабства в Подмосковье 

    19:11  7 Декабря 2017  /обновлено: 19:11  07 Декабря 2017
    55

    Православный бард просит вызволить его из рабства в Подмосковье 

    Москва, 7 декабря. Пропавший в Подмосковье православный бард заявил, что его держат в рабстве в Сергиевом Посаде и заставляют просить милостыню.

    49-летний отец четверых детей, певец и композитор Альберт Нугаманов, известный под псевдонимом Андрей Забайкальский, пропал несколько месяцев назад. Бывшая жена музыканта рассказала, что последний раз его видели в в Костроме 7 сентября. Забайкальский остановился у батюшки одного из местных храмов. После этого мужчина пропал.

    Православный бард просит вызволить его из рабства в Подмосковье 

    По словам экс-супруги, недавно барда заметили у Лавры в Сергиевом Посаде, он пел романсы и сказал одному из местных жителей, что его заставляют собирать пожертвования. Сбежать от людей, которые удерживают его, музыкант боится, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #подмосковье #бард #рабство
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть