Православный бард просит вызволить его из рабства в Подмосковье 

Москва, 7 декабря. Пропавший в Подмосковье православный бард заявил, что его держат в рабстве в Сергиевом Посаде и заставляют просить милостыню.

49-летний отец четверых детей, певец и композитор Альберт Нугаманов, известный под псевдонимом Андрей Забайкальский, пропал несколько месяцев назад. Бывшая жена музыканта рассказала, что последний раз его видели в в Костроме 7 сентября. Забайкальский остановился у батюшки одного из местных храмов. После этого мужчина пропал.

По словам экс-супруги, недавно барда заметили у Лавры в Сергиевом Посаде, он пел романсы и сказал одному из местных жителей, что его заставляют собирать пожертвования. Сбежать от людей, которые удерживают его, музыкант боится, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».